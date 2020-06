Dit is de ABT Audi S8: een discrete beul

ABT neemt de nieuwe Audi S8 vooral motorisch onderhanden.

Audi heeft (zelf) nooit een RS8 uitgebracht, net zo min als BMW een M7 heeft uitgebracht. Alleen Mercedes waagde zich aan een S 63 AMG en zelfs een S 65 AMG. Zij sturen namelijk gewoon ieder model door naar Affalterbach. Maar waarom is er nooit een RS8 of een M7 gekomen? Waarschijnlijk omdat een topklasse-sedan nog wel enige klasse uit moet stralen.

ABT begrijpt dit volkomen. Toch kan het zijn dat je als S8-rijder geen uiterlijke upgrades wil, maar wel motorische. Dat begrijpen ze ook. Daarom is er nu de nieuwe Audi S8 volgens ABT. Deze heeft wél extra power, maar nauwelijks extra opsmuk.

Standaard produceert de biturbo V8 uit de S8 571 pk en 800 Nm koppel. Daar valt nog veel meer uit te halen, zo blijkt. ABT weet het vermogen namelijk op te schroeven naar 700 pk en het koppel naar 880 Nm. Daarmee staat de 100 km/u al na 3,4 seconden op de teller. De gelimiteerde topsnelheid kun je desgewenst op laten schroeven naar 270 km/u.

Qua uiterlijke aanpassingen houdt ABT het, zoals gezegd, heel bescheiden. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een carbon spoilerlipje, maar ABT lijkt dit niet heel belangrijk te vinden. Het exemplaar wat op de meeste persfoto’s te zien is heeft dit namelijk niet. We zien wel 21 inch FR-velgen, maar daar blijft het bij. In het interieur kun je ook nog heel subtiel laten weten dat het een ABT S8 is, met de ABT versnellingspookknop en start/stopknop.

Écht discreet is deze S8 niet, maar dat ligt meer aan Audi dan aan ABT. Ook al is het dan geen RS8, met de agressieve grille en vier uitlaten heeft Audi de S8 behoorlijk intimiderend gemaakt. Zeker als je hem volledig in het zwart uitvoert, zoals het exemplaar op de foto’s.