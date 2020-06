Maak nu een wannabe-GP van je Mini John Cooper Works

Mini lanceert een nieuw pakket voor de John Cooper Works: de GP Pack.

De Mini John Cooper Works GP is een ontzettend gaaf bommetje. Er kleven alleen twee nadelen aan. Een: hij is stervensduur. Twee: er worden er maar 3.000 van gebouwd, waarvan er veertig naar Nederland komen. Daardoor zullen veel Mini-liefhebbers niet de kans krijgen om een GP op de oprit te zetten. Gelukkig heeft Mini voor deze mensen een oplossing in de vorm van de GP Pack.

Het idee van de GP Pack is heel simpel: je kunt je normale John Cooper Works er nu uit laten zien als een GP. Uiteraard niet helemaal hetzelfde, want dat zou een beetje lullig zijn voor degenen die €61.900 hebben betaald voor een GP. De GP Pack is daarom iets subtieler.

Om te beginnen krijg je met de GP Pack dezelfde basiskleuren als de echte GP: Racing Grey met een Melting Silver dak en spiegelkappen. Verder heeft de GP Pack ook de zwarte accenten op de deurgrepen, de tankdop en de luchtinlaat op de motorkap overgenomen. Als kers op de taart kun je op de naafdoppen het GP-logo vinden.

In het interieur kun je ook merken dat je het GP Pack aangevinkt hebt. Daarin zit je op leren sportstoelen met GP logo’s. Diezelfde emblemen zijn ook terug te zien op de vloermatten. Verder krijg je een sportstuur, afgewerkt in leer met rode stiksels. Aan de bovenkant van het stuur zit een metalen markering, net als bij de GP. Helaas laat Mini geen foto’s zien van het interieur.

Is de GP nu nog wel onderscheidend genoeg? Jazeker. Dat bewijst de bovenstaande foto. Daarop is te zien dat de GP nog altijd een stuk agressiever oogt. De GP Pack blijft beperkt tot het kleurenschema, terwijl de GP echt agressiever bumper- en spoilerwerk heeft. Mensen die een John Cooper Works GP besteld hebben hoeven dus niet ongerust te zijn.

Onderhuids blijft de John Cooper Works ook een John Cooper Works. Dat betekent 231 pk en 320 Nm koppel en geen 306 pk en 450 Nm koppel zoals de GP. Hoeveel dit pakket moet kosten – en of het überhaupt in Nederland leverbaar wordt – maakt Mini nog niet bekend.