Koop een échte F1-wagen voor 300K euro’s!

Geen geld, voor zo'n fraai stukje geschiedenis.

Sommige critici zeggen wel eens dat de Formule 1 te netjes is geworden. Tegenwoordig wordt er teveel gerekend met het hoofd en niet met het hart. Mijn persoonlijke theorie is dat dit één van de redenen is dat mensen al snel een onverklaarbare adoratie voelen voor karikaturen als een Juan Pablo Montoya, Gilles Villeneuve en Max Verstappen, The Disruptor. Gaat het fout, dan wordt het groots uitgelicht, maar gaat het goed, dan worden ze bezongen als een jonkvrouw, opgesloten in haar toren.

Juist dit ondoorgrondelijke, ongeremde menselijke aspect dat zij bezitten onderscheidt ze van de rest, op een manier waardoor keiharde resultaten er eigenlijk niet toe doen. Niet vreemd dus dat racefanaten eerder neigen naar het ongeleide, maar uitermate precieze projectiel Senna, dan Alain ‘Le Professeur’ Prost. Ik ben ervan overtuigd dat dit dezelfde reden is dat men meer voelt voor het warme, emotionele Ferrari dan het kille, uitgerekende Mercedes.

Wanneer we het team een categorie moeten toewijzen, kunnen we Jordan enkel en alleen in hetzelfde rijtje als Ferrari plaatsen. Natuurlijk, de Ierse equipe van Eddie Jordan is niet te vergelijken met de Scuderia, maar de formatie van Jordan was wel degelijk een vreemde eend in de bijt. Een bizarre underdog die op een goede dag schitterende resultaten wist te behalen. Niet alleen dat, want het oog van Eddie wist talenten te ontdekken als geen ander. De Ier heeft er praktisch eigenhandig voor gezorgd dat Brundle, Alesi, Barrichello, Herbert en Schumacher een kans kregen, voordat een ander het aandurfde.

Het team, dat in 1991 voor het eerst op de Formule 1-grid verscheen, kende enkele polariserende jaren. Nadat het team in 1996 een lucratieve sponsordeal tekende met Benson & Hedges, en het iconische Jordan-geel voor het eerst in de paddock verscheen, begon het team constanter te presteren. In een chaotishe Grand Prix van België in 1998 volgde zelfs de eerste van hun vier overwinningen.

De auto die binnenkort door RM Sotheby’s wordt geveild is een exemplaar uit het meest succesvolle jaar van de Ierse formatie. In 1999 scoorde Jordan in totaal 61 punten, bijna het dubbele van het aantal punten in andere seizoenen. Jordan had dat jaar ex-wereldkampioen Damon Hill en Heinz-Harald Frentzen onder contract staan. De getalenteerde Duitser nam liefst 54 van de 61 punten voor zijn rekening. Was het hun kant opgevallen, dan hadden ze wellicht zelfs het kampioenschap op hun naam kunnen schrijven.

Laat het desbetreffende chassis, #003, nu precies de wagen zijn waarin Frentzen plaats heeft mogen nemen. De Duitser gebruikte zijn Jordan in de eerste twee races van het seizoen. Hij behaalde er een respectabele tweede en derde positie mee. De wagen is grotendeels compleet, maar mist het originele stuurwiel, stuurkolom, het binnenwerk van de versnellingsbak en de uitlaatspruitstukken. De Mugen-Honda V10 is wel aanwezig.

RM Sotheby’s verwacht dat de wagen tussen de 250.000 en 350.000 euro op zal leveren.