Mag Max Verstappen binnenkort weer schelden van de FIA?

De grote baas van de FIA lijkt op zijn beslissing terug te komen.

Vooralsnog houden de F1-coureurs het goed vol om stoute woordjes in te slikken. Nog maar één keer kreeg een rijder gezeik door een vuil woord in de mond te nemen. Carlos Sainz miste het officiële moment van het volkslied bij de GP van Japan omdat hij op dat moment een sanitaire stop maakte.

Voor het missen van het Kimigayo kreeg Sainz een boete van € 10.000. ”Shit happens”, grapte hij vervolgens over het incident. Van zulk vies taalgebruik waren de stewards natuurlijk niet gediend. Sainz bood op tijd zijn excuses aan en de FIA streek over zijn hart. Bij rallycoureur Adrien Fourmaux was de FIA minder vergevingsgezind.

Verandering in de regels?

Max Verstappen heeft zo zijn eigen manier om scheldwoorden bij officiële interviews te vermijden. Bij de FIA-persconferentie zegt de Nederlandse coureur gewoon een stuk minder om zichzelf in bescherming te nemen. FIA-baas Mohammed Ben-Sulayem lijkt daar geen effectief middel tegen te hebben en denkt na over een middenweg.

Via zijn Instagram (bijzondere plek om dit soort mededelingen te doen, maar goed) doet de FIA-baas zijn verhaal. ”Na constructieve feedback van coureurs uit onze zeven FIA-wereldkampioenschappen overweeg ik om verbeteringen aan te brengen aan Appendix B”, schrijft Ben-Sulayem. Dat Appendix B is dus het deel van het regelboek waarin het schelden aan bod komt.

De FIA-baas vervolgt: ”Als een voormalig rallycoureur begrijp ik hetgeen van hen wordt gevraagd, beter dan de meesten. Appendix B is een sleutelonderdeel van het International Sporting Code en staat centraal bij het helpen om de sport bereikbaar te maken voor onze hele sportfamilie. Mensen maken regels en mensen kunnen regels verbeteren. Het principe van continue verbetering is iets dat waar ik altijd in heb geloofd en is de kern van wat we doen bij de FIA.”

Boetes als Verstappen en zijn collega’s schelden

De FIA-baas die de scheldregels verzon, overweegt nu dus om de regels wat aan te passen. Dat wil zeggen dat de F1-coureurs voorlopig goed op hun woorden moeten letten. Doen ze dat niet, dan hangen er flinke boetes boven hun hoofden.

Bij een eerste vergrijp krijgt de coureur een boete van € 40.000. Loop je voor de tweede keer tegen de lamp, dan krijg je een boete van € 80.000. Wat voor de coureurs belangrijker is: de stewards kunnen je een schorsing van een maand geven. In het slechtste geval mis je daardoor drie races.

Ga je voor een derde keer over de schreef? Dan moet je € 120.000 overmaken naar de FIA, mag je een maand niet racen én krijg je een puntenaftrek. Hoeveel punten er van je totaal wordt afgetrokken, vertelt de FIA niet. Ik vermoed precies zoveel om het kampioenschap interessant te maken. Of zou alleen Michael Masi dat doen?