Volvo verkeert in zwaar weer: 72 procent minder winst!

En dus gaan er ontslagen vallen.

De eerste grote klus van de nieuwe Volvo-baas Håkan Samuelsson (die terug is van weggeweest) is om vanochtend de Q1-resultaten van 2025 te presenteren aan de media. Het werd meteen een zware taak voor Samuelsson, want er was weinig te vieren. De eerste kwartaalcijfers laten wel zien waarom Volvo toe was aan een nieuw kopstuk.

In de eerste drie maanden van dit jaar verkocht Volvo 172.219 auto’s. Dat is 6 procent minder dan in Q1 van 2024. Da’s nog te overzien, maar de operationele winst die Volvo uit die auto’s haalde, valt zwaar tegen. De operationele winst uit Volvo’s eigen verkoop was 1,9 miljard Zweedse kronen, wat omgerekend ongeveer 170 miljoen euro is. In dezelfde periode vorig jaar was dat nog ruim 620 miljoen euro. Een winstdaling van 72 procent!

Hierbij is het belangrijk om te melden dat het gaat om de operationele winst exclusief de inkomsten en uitgaven bij joint ventures en andere geassocieerde ondernemingen. Volvo haalde bijvoorbeeld nog wat geld binnen door de aandelen in Lynk & Co te verkopen. Toch bleef ook de operationele winst met die extra inkomsten flink lager dan in het eerste kwartaal van 2024. Het getal daalde met maar liefst 60 procent.

Wat is er aan de hand?

Volgens Volvo liggen er verschillende oorzaken ten grondslag van de gigantische winstdaling. De belangrijkste oorzaak is de gekrompen groothandel aan bedrijven. Die daalde met 19 procent. De kleinere verkoop van nieuwe auto’s aan bedrijven maakt deel uit van een plan om de voorraad te verkleinen. Ook ”ongunstige valuta-effecten en een uitdagende externe omgeving in de auto-industrie” worden als oorzaken gegeven.

Hoe ziet dat er dan uit in autoverkopen? Van de verkochte Volvo’s in Q1 was 19 procent volledig elektrisch (21 procent in Q1 2024). Het aandeel geëlektrificeerde Volvo’s (EV’s plus PHEV’s) steeg wel van 41 procent in 2024 naar 43 procent in 2025. Het Zweeds merk wil dan ook doorgaan met elektrificeren. Naast de recent aangekondigde ES90 krijgen we binnenkort de eerste Volvo EREV te zien. Helaas is die EV met range-extender alleen bedoeld voor de tweede thuismarkt van Volvo, China.

Er is een plan

Samuelsson heeft in zijn eerste weken gewerkt aan een actieplan om de kosten te drukken en de cashflow te laten groeien. Er komen minder investeringen aan en er wordt op verschillende variabele uitgaven bezuinigd. Ook de personeelskosten moeten omlaag waardoor er ”wereldwijd” ontslagronden komen. Van de andere kant wil Volvo ook steeds meer lokaal gaan produceren – bedankt Trump – en geeft daarbij de nieuwe fabriek in Gent als voorbeeld. Je zou zeggen dat die werknemers dus minder hoeven te vrezen voor hun nieuwe baan.

Samuelsson: ”Hoewel onze strategie duidelijk is, moeten we betere resultaten gaan leveren.” Hij heeft het over drie pijlers waar Volvo zich op richt. Winstgevend, elektrificatie en regionalisatie. Zo moet Volvo er weer bovenop komen. Zou een nieuwe Volvo-station helpen bij de wederopbouw?