Huh? Aston Martin slaapt, onthult oude V12 Vantage met handbak en 600 pk

Vraagtekens alom.

Als je een volledige kleuterklas bij elkaar zou roepen en ze zou vragen de handen bij elkaar te steken, zodat je met een onrustig gevoel kan proberen te tellen hoeveel verschillende variaties er van de vorige generatie Aston Martin Vantage zijn, kom je waarschijnlijk nog handjes te kort. Nu de nieuwe Vantage na twaalf jaar eindelijk zijn introductie heeft gemaakt, dachten we er vanaf te zijn. Op de valreep smijt Q by Aston Martin er echter nog een speciaaltje uit, als een laatste vaarwel. Tja.

Laten we voorop stellen dat dit absoluut geen verkeerde zet is van de Britten. Niet iedereen was immers even blij met de volledig nieuwe Vantage. Waar het oude model stijlvol, elegant en nuchter was, gooide het nieuwe exemplaar (vergelijking) het over een totaal andere boeg, waardoor voldoende mensen de neiging voelden de wagen te vergelijken met de aankomende Supra. Het doel was de auto’s een eigen gezicht te geven, maar de uitwerking was beduidend minder indrukwekkend dan het oorspronkelijke idee. Jammer, want dit was voor de Britten juist hét moment hun stempel te drukken.

Enfin, wie flinke reserves op de bank heeft staan, kan sinds kort naar Aston Martin bellen met de vraag of ze één van deze veertien (7 roadsters, 7 coupés) Vantage V600’s kunnen prepareren. De naam van de wagen is een overduidelijke knipoog naar de V8 Vantage V600 uit ’98, één van de krachtigste wagens van zijn tijd. Net als de oude V600 is ook het nieuwe exemplaar een analoge pretfabriek. Q by Aston Martin geeft de Vantage een 6-liter V12 met 600 pk en koppelt deze aan een handbak met zeven verzetten. Het geluid van de krachtbron wordt naar buiten geholpen via een uitlaatsysteem met vier pijpen. Om het gevaarte zo goed mogelijk op de weg te houden, schroefde Aston Martin er, zowel voor als achter, dual independent wishbones onder.

Het uiterlijk wordt gekenmerkt door een volledig carbon exterieur en een flinke power bulge op de motorkap. Het gebruik van koolstofvezel wordt overigens niet tot de buitenzijde beperkt. De V12 Vantage V600 krijgt binnenin nóg meer carbon, evenals een lading geanodiseerd aluminium.