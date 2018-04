3 ruwe ABT Audi’s die je langs de Wörthersee zult zien

Ruw en kleurrijk, welteverstaan.

Binnen nu en twee weken openen liefst twee tuningfestivals hun deuren, op praktisch dezelfde dagen. Dit maakt voor ABT weinig uit. De Duitse tuner met een onverklaarbare voorkeur voor VAG-producten is op beide evenementen aanwezig en neemt een aantal van haar nieuwe wagens mee. Echter hebben ze, speciaal voor de festivals, een Audi R8 Art Car laten maken die het publiek steil achterover moet doen slaan.

Het is de eerste keer dat ABT zich aan een Art Car durft te wagen. De kunstauto, die uiteraard gewoon rijdt wanneer nodig, is gemaakt door een combinatie van partijen. Het schema is ontworpen door de cartoonist en striptekenaar Timo Wuerz. Hoewel het een ietwat drukke en verwarrende livery is, is zijn unieke stijl duidelijk te herkennen. SIGNal Design GmbH mocht de wrap vervolgens aanbrengen. Motorische aanpassingen kreeg de R8 (rijtest) jammer genoeg niet.

Dat is bij de RS4-R en RS5-R wel even anders. Beide auto’s zijn onderhuids technisch gezien hetzelfde, maar hebben aan de buitenzijde uiteraard ieder hun eigen kenmerkende vormen. Zowel de ABT RS4-R als de RS5-R trekken 530 pk uit een opgevoerde 2,9-liter V6. Voor de vorm was het gezellig geweest als de RS-modellen eveneens visueel waren aangepakt, maar dat is dus niet het geval. Althans, beide wagens krijgen natuurlijk de nodige opsmuk van ABT, maar een door Timo Wuerz getekende livery zat er voor nu niet in.

Het drietal wagens is tussen 9 en 12 mei te zien op Tuning World Bodensee. Ga je liever naar Oostenrijk, dan moet je tussen 10 en 13 mei richting het Wörthersee-Treffen.