“Tesla biedt fabriek aan als onderpand om meer geld te lenen”

Another day, another piece of Tesla-nieuws om je dag te ruïneren. Las je vorige week nog dat Tesla misschien wel blut is voor het einde van het jaar, lees je vandaag dat ze er alles aan doen om dit te voorkomen. Althans, die conclusie trekken we, nu Reuters weet te vertellen dat de Amerikaanse elektrogigant haar fabriek in Fremont als onderpand heeft aangeboden in een poging de huidige liquiditeit van het bedrijf te behouden, of zelfs te verbeteren.

De banken waarmee Tesla zich bezighoudt zijn als kind natuurlijk niet op het achterhoofd gevallen. Het nieuws dat Tesla dollars oprookt alsof het grammen wiet op een reggae festival zijn, weet ook hen gemakkelijk te bereiken. Van de 1,8 miljard dollar krediet die het bedrijf toegewezen heeft gekregen, is momenteel amper een derde over. Met het vooruitzicht dat de Amerikanen ook de rest van het jaar door hun geld zullen branden, is het slim om orde zaken te stellen voordat de boel, mogelijk, kopje onder gaat.

Hoewel het een logische zet lijkt dat de banken zichzelf willen beschermen tegen een dergelijk fiasco, schijnt het volgens een naamloze bron iets anders in elkaar te steken. De persoon wist het nieuwbureau te vertellen dat Tesla de fabriek zelf heeft aangeboden. Echter is dit weer in tegenspraak met de woorden van Elon Musk. De Zuid-Afrikaan beweerde recentelijk nog dat het bedrijf absoluut geen geldinjectie nodig had.

Mocht Tesla ineens tenondergaan, dan hebben de banken één van Tesla’s meest waardevolle fabrieken in handen. De fabriek in Fremont is de locatie waar Tesla de Model 3 in elkaar zet. Hoewel die productie zich tot op heden nog niet op het gewenste niveau bevindt, is het de plek waar Tesla wekelijks duizenden exemplaren wil fabriceren. Niet alleen dat, want de Model 3 wordt door Tesla gezien als de sleutel naar een winstgevend bestaan.