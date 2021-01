VW geeft 56.000 Golfs een service recall vanwege softwareproblemen - Autoblog.nl

De Golf is digitaler dan ooit. Misschien zelfs een beetje te digitaal. Er is nu namelijk een update vanwege hernieuwde softwareproblemen met de Golf 8.

De software van auto’s wordt met de dag geavanceerder en dat vergt weer nieuwe skills van de traditionele automerken. Bij Volkswagen gaat deze ontwikkeling niet vanzelf. Met de ID.3 liepen de Duitsers op grote schaal tegen softwareproblemen aan. Ook de Golf 8 kon de dans niet ontspringen.

Voor beide auto’s betekende dit vertraagde leveringen. Bij de Golf zat het probleem in de e-Call functie. Dit systeem dat indien nodig zelf de hulpdiensten belt is verplicht in Europa. Dat is wel iets waarvan je wilt dat het feilloos werkt. Eerder in het traject waren de leveringen ook al vertraagd vanwege issues met de software. Dit alles kost Volkswagen’s softwarebaas vorig jaar de kop.

In juni vorig jaar leek het erop dat Volkswagen de software-issues eindelijk onder controle had. Toch niet, blijkt nu. Volkswagen zet namelijk een service recall op touw die betrekking heeft op 56.000 Golfs. Volgens de Frankfurter Algemeine gaat het om 26.000 auto’s in Duitsland en 30.000 in de rest van Europa. Het gaat om Golfs die tot juli 2020 uit de fabriek rolden.

Het issue heeft wederom met de software te maken, om precies te zijn met het infotainmentsysteem en de achteruitrijcamera. Het is niet bekend wat het exacte euvel is. Heel ernstig is het probleem in ieder geval niet, want het zou gaan om een vrijwillige terugroepactie.

Update 12-01-2021 22.10: We hebben inmiddels een reactie ontvangen van Volkswagen importeur Pon. “Het gaat om 840 auto’s in Nederland. Het gaat hier om een vrijwillige servicemaatregel en niet om een terugroepactie. Bij een servicemaatregel worden de werkzaamheden, die onder deze maatregel vallen, aan de klant aangeboden als de auto bij de werkplaats komt voor een bandenwissel of servicebeurt. De klant bepaalt uiteindelijk zelf (dat geldt overigens in Nederland ook bij een terugroepactie) of deze werkzaamheden mogen plaatsvinden.“

