Jawel, Volkswagen heeft een nieuwe software-baas

Volkswagen is het een en ander aan het herprogrammeren.

De softwareontwikkeling van Volkswagen liep de laatste tijd niet helemaal van een leien dakje. Om het even mild uit te drukken. Zowel de ID.3 als de Golf 8 kampten met softwareproblemen. De man die daarvoor verantwoordelijk was: Christian Senger. Hij verliest nu zijn functie.

Gezien de problemen die speelden is het geen verrassing dat er koppen gingen rollen. Het gerucht dat Senger zou vertrekken dook begin deze week al op. Vandaag heeft Volkswagen officieel bevestigd dat ze een nieuwe software-baas hebben aangesteld.

Sinds kort heeft de Volkswagen Group een aparte software-afdeling met de naam Car.Software. Senger zwaaide de scepter over deze afdeling. Car.Software is nog volop in ontwikkeling. Volkswagen is namelijk nog bezig om mensen vanuit de hele Volkswagen Group in deze afdeling onder te brengen. Het is de bedoeling dat er tegen het eind van het jaar 5.000 man zitten.

Om de taken van Senger over te nemen heeft VW Dirk Hilgenberg (de meneer hierboven) aangetrokken. Hij komt bij BMW vandaan, waar hij de klinkende titel Senior Vice President Manufacturing Engineering had. Hij mag nu als nieuwe software-baas orde op zaken gaan stellen bij Volkswagen.

Christian Senger is overigens nog niet volledig uit de gratie gevallen bij Volkswagen. Er wordt gekeken naar een andere functie voor hem binnen de organisatie. In het bericht van Volkswagen wordt hij bedankt voor het ‘pioneerswerk’ dat hij verricht heeft. Pionierswerk was het in ieder geval, want Volkswagen begaf zich met het ontwikkelen van hun eigen software op onbekend terrein. En onbekend terrein is gevaarlijk, zoals gebleken is.

Los van het software-verhaal, wordt er überhaupt opvallend veel geschoven in de bedrijfstop van Volkswagen. Eerder dit jaar kregen namelijk zowel Volkswagen zelf als Seat en Skoda een nieuwe CEO toebedeeld.