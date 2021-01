Medewerker wasstraat rijdt Ferrari 812 van voetballer in de prak - Autoblog.nl

Dit is geen krasstraat meer, maar een crashstraat.

Als voetballer hoef je niet tot de absolute wereldtop te behoren om je een dikke supercar te kunnen veroorloven. De naam Federico Marchetti zal niet iedereen even bekend in de oren klinken, maar hij rijdt wél in een Ferrari 812 Superfast. Of eigenlijk moeten we zeggen: reed, want er ging gisteren iets niet helemaal goed bij de carwash.

Even voor degenen die de voetbalwereld niet op de voet volgen: over wie gaat het precies? Federico Marchetti is een 37-jarige Italiaanse keeper die momenteel bij Genoa speelt. Heel af en toe mag hij ook optreden als keeper van het Italiaanse elftal.

Hoewel hij misschien geen keeper van wereldformaat is, heeft hij ongetwijfeld weinig te klagen over zijn salaris. Zijn auto is daar ook naar. Als vervoersmiddel koos de Italiaan voor een product uit eigen land: een Ferrari 812 Superfast. Met 800 pk op de achterwielen is het geen katje om zonder handschoentjes aan te pakken. Een POV-video uit oktober bewees al: je hoeft niet heel gek te doen om de macht over het stuur te verliezen.

Daar kwam ook een medewerker van een wasstraat in Genua achter. Wat er zich precies heeft afgespeeld is niet bekend, het resultaat wel. Op de beelden is te zien dat de Ferrari 812 Superfast aan de voorkant compleet in elkaar zit. Tot overmaat van ramp waren er ook nog een aantal geparkeerde auto’s geraakt. Iemand had dus een baaldag die hem nog lang zal heugen. En dan hebben we het niet over Federico Marchetti.

Federico Marchetti, llevó su Ferrari para que lo lavaran y limpiarán. El trabajador encargado de su vehículo, se lo estaba llevando al campo de entrenamiento, se estrelló en la ruta. No hubo heridos en el siniestro, y el lujoso automóvil del futbolista quedó destruido. pic.twitter.com/OinZREdojB — Locoxelfutbol_GT (@LocoxelfutbolG) January 12, 2021

Marchetti klom zelf in de digitale pen om een reactie te schrijven op Instagram. Daarin laat hij weten dat hij blij is dat er geen gewonden zijn gevallen. Om zijn Ferrari lijkt hij niet al te zeer te treuren. Waarschijnlijk is het dus de overenthousiaste wasstraatmedewerker die het zwaarst is getroffen.

Headerfoto: @Row1