Duurste Bentley op Marktplaats is een bijzonder Hollands pareltje

De ultra gelimiteerde Conti staat te koop voor een gigantisch bedrag. Dat heeft een aantal goede redenen.

”Aangezien er maar 48 stuks gebouwd worden is de kans groot dat deze auto aan Nederland voorbij gaat”, schreven we zo’n twee jaar geleden. Met terugwerkende kracht blijkt dat er genoeg kans was dat de Bentley Continental GT Speed Le Mans naar Nederland zou komen. Eén van de 24 coupés (er worden ook nog 24 speciale cabrio’s gebouwd) kreeg in oktober 2023 Nederlandse platen. Precies die auto staat nu op Marktplaats.

Even een stapje terug. Wat is de Bentley Continental GT Speed Le Mans überhaupt? In 2023 vierde Bentley dat het twintig jaar eerder, de 24 Uur van Le Mans won met de Speed 8. Het jubileum werd gevierd met de 48 speciale Conti’s. De GT’s kregen dezelfde Verdant Green-lakkleur met witte striping als de Le Mans-racer. De nummer 7 in de grille verwijst naar de winnende auto van Rinaldo Capello, Guy Smith en, uiteraard, Tom Kristensen.

Aan de binnenkant gaan de verwijzingen naar de race-Bentley verder. Het 12-uursklokje is vervangen door een digitaal 24-uurs exemplaar en er zitten twaalf lauwerkransen op het dashboard, een voor elke overwinning op Le Mans van Bentley. Het meest bijzondere detail vind je in de middenconsole. Daar is een halve klep te zien die afkomstig is van de Speed 8. Bij het exemplaar dat te koop staat, gaat het om een klep van chassis 4 van de 5.

De nieuwprijs van de speciale Conti

Een van die Bentleys kwam dus in 2023 naar Nederland. In minder dan twee jaar tijd is er 15.301 kilometer mee gereden. Da’s best behoorlijk als je ziet hoeveel de auto gekost heeft. De eerste eigenaar betaalde een catalogusprijs van € 535.397 waarvan € 83.850 aan bpm naar de Nederlandse staat ging. Van die gereden kilometers zul je niet veel zien. De carrosserie heeft namelijk een XPEL PPF-lakbeschermingsfolie gekregen.

Bij de onthulling van de GT Speed Le Mans vonden we het jammer dat de Bentley geen V8 (zoals de Le Mans-racer) maar een W12 kreeg. Toch valt er met 661 pk, een 0-100-tijd van 3,5 seconden en een topsnelheid van 335 km/u weinig te klagen.

Wat kost de duurste Bentley op Marktplaats?

Nu heeft de eerste eigenaar er kennelijk genoeg van en is de Bentley Continental GT Speed Le Mans op zoek naar een nieuwe eigenaar. Na nog geen twee jaar en ruim 15.000 kilometer heeft de Conti zo’n € 35.000 afgeschreven. De duurste Bentley van Nederland staat namelijk op Marktplaats voor € 499.740. Voor wie het wil weten: de eerstvolgende duurste Bentley op Marktplaats kost ruim 170k minder met een prijskaartje van € 324.995.