Maak kennis met de Bentley Continental GT Number 9

Een goede kleur voor een goede auto.

Voor zijn honderdste verjaardag trekt Bentley niet alle stoppen uit de kast, maar komt het juist met een door Mulliner aangepaste versie van de nieuwe Continental GT. De zogenaamde ‘Number 9 Edition’ is deels gebaseerd op een sportauto uit Bentley’s eigen geschiedenis en hij neemt dan ook enkele karaktertrekken over van deze bolide. Het resultaat mag er zijn.

Aan de vooravond van het Autosalon van Genève zien we Bentley de doeken trekken van de Number 9 Edition. De speciale Continental GT (rijtest) is in het specifiek geïnspireerd door de Blower van ‘Bentley Boy‘ Sir Henry Ralph Stanley ‘Tim’ Birkin. De beste man verscheen met zijn 4,5-liter supercharged raceauto, te zien op de foto’s, aan de start van de 24 uur van Le Mans van 1930. Mede dankzij zijn diepgroene lakkleur werd de auto een van de meer iconische vooroorlogse auto’s van het merk.

Het is dan ook geen verrassing dat Mulliner, de personaliseringsafdeling van Bentley, juist deze auto heeft uitgekozen als inspiratie voor zijn gelimiteerde Continental GT. De Number 9 Edition, waarvan slechts 100 exemplaren gemaakt zullen worden, krijgt van Bentley o.a. een bijpassende grille, 21″ tienspaaks velgen, een carbon bodykit, een bijgespijkerd interieur en kan besteld worden in Viridian groen of Beluga zwart. Als klap op de vuurpijl is ieder van de speciale edities voorzien van 18 karaats ‘organ stops’ in het dashboard. De krachtbron heeft Bentley niet aangepast, dus ook deze Continental GT heeft de 635 pk sterke W12 onder de motorkap liggen.

Bentley heeft overigens ook beeld gedeeld van de auto. De video bekijk je HIER.