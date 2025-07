Gedraag je als een voormalige voetballer met deze Bentley op Marktplaats

Een Bentley Continental GTC in Monaco Yellow. Yes please!

Met de huidige generatie Continental heeft Bentley enigszins succesvol het voetballersimago van zich afgeslagen. Maar dat was wel anders in de jaren 2004 tot en met 2015.

Met de eerste generatie Continental GT waren het de Amerikaanse rappers die met trots hun exemplaar lieten zien in MTV Cribs. Hier in Europa waren het vooral de voetballers die kozen voor deze Bentley. Eerst zag je het in Londen, later ook bij voetballers die in Nederland speelden. Zonder Bentley deed je niet mee. Een Rolls-Royce was in die tijd toch nog vooral voor ouwe lullen. Je moest een Bentley rijden.

Monaco Yellow op een Bentley

Je viel pas echt op met een kleurtje, want grijs of zwart was vooral een kleur voor advocaten en de betere makelaars. Dat brengt ons bij dit late exemplaar uit 2014, met de V8. Een Bentley Continental GTC in Monaco Yellow. Alles schreeuwt ‘voetballer’ aan deze auto. Nu hoef je geen voetballer te zijn om deze auto te kopen, dus doe je voor als een voormalige succesatleet en koop dit ding op Marktplaats.

Het is wel geinig toch? Een uitgesproken kleur. Hiermee val je wel op tijdens het flaneren op de PC. Hoewel de echte Oud-Zuid-inwoner ook inmiddels wel weet dat deze generatie niet meer de hoofdprijs kost. Maar voor het gemiddelde volk lijkt het nog steeds of je de loterij hebt gewonnen. En ze denken allemaal dat je voor Ajax speelt of hebt gespeeld.

De Bentley heeft net iets meer dan een ton gelopen en staat te koop voor 84.995 euro. Het is de V8 S, dat betekent een stuk leuker rijden dan die saaie W12. En de S maakt dat het uitlaatgeluid ook nog eens lekker buldert. Wat mij betreft is de V8 S dan ook het snoepje van de line-up.

528 pk, 4.7 seconden van 0-100 km/u en een topsnelheid van 308 km/u. Als je het wel gezien hebt in de PC kun je rechtstreeks naar Zuid-Frankrijk vlammen. Met het kappie open is het toch heerlijk om zo over de boulevard te flaneren? Ik zou me wel beperken tot Nice, want in Monaco rij je toch een beetje voor aap met zo’n ‘goedkope’ occasion tussen al het hypercar geweld. Meer budget? Kies dan voor een Novitec Ferrari California.