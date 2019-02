Waag de gok en koop deze ‘vervallen’ Lamborghini

De tijd is nu!

Eigenlijk zien we het te vaak: bijzondere klassiekers die achtergelaten worden en door de jaren heen stukje bij beetje uit elkaar roesten. Het lijkt ook het lot te zijn geweest van deze Lamborghini Espada uit 1977. De auto is recentelijk opgedoken op het internet door een verkoper uit Nederhorst den Berg, in Noord-Holland.

De informatie over de auto in de advertentie komt redelijk overeen met de staat waarin de Espada verkeert – beide zijn tamelijk marginaal. Uit de weinige woorden kunnen we opmaken dat het gaat om een exemplaar van de derde reeks, de zogenaamde Serie III. Volgens de verkoper is de auto oorspronkelijk van Nederlandse origine. Een snelle kentekencheck bevestigt deze claim. Uit diezelfde kentekencheck blijkt tevens dat de auto zijn laatste APK-beurt in 1980 heeft ondergaan.

Volgens de verkoper van de Espada 400 GT, die aangedreven wordt door een ietwat stoffige 3,9-liter V12 met 325 pk, is de auto in kwestie slechts één van vijftig linkgestuurde exemplaren met een automaat. Het zal de auto ongetwijfeld net dat beetje meer aantrekkelijk maken. Hetzelfde geldt overigens voor de prijs. Althans, als de biedoorlog niet veel langer zal duren. Op het moment van schrijven staat het hoogste bod namelijk op 136.000 euro. Exemplaren in een goede tot excellente staat kunnen op een goede dag van de hand gaan voor 250.000 euro. Wie durft het aan?

Met dank aan iedereen voor de tips!