Porsche Exclusive doet de 992 Cabrio

Het resultaat mag er zijn.

De nieuwste generatie van de Porsche 911, de 992, is inmiddels alweer een tijdje onder ons. Porsche heeft inmiddels de Carrera S en de Carrera 4S onthuld en ook de cabrio is tot ons gekomen. Terwijl we naarstig wachten op hetere versies van de 992, probeert het merk ons zoet te houden met zijn Exclusive Manufaktur creaties.

Porsche Exclusive Manufaktur nam laatst al de tijd om allerlei fijne materialen en opties uit te lichten op de gesloten 911, dus logischerwijs is het nu de beurt aan de Cabriolet. Waar de Duitse autofabrikant duidelijk ongeïnspireerd was bij het ontwerpen van het interieur van de dichte variant, is het voor het interieur van de dakloze uitvoering eens goed gaan zitten. Het heeft mogen baten, want het resultaat is werkelijk schitterend.

De personaliseringsafdeling van Porsche heeft voor het interieur gretig gebruik gemaakt van zogenaamd Paldao hout. Het materiaal is onder andere te vinden op het dashboard, de middenconsole, de deurpanelen en ook de achterkant van de stoelen zijn ermee bedekt.

De buitenkant van de 450 pk sterke Carrera S is gehuld in de enigszins merkwaardige kleur Aventurine Green Metallic. Op het eerste gezicht lijkt het te gaan om een grijze lakkleur, maar nadere inspectie onthult dat het inderdaad een groene tint is. De bolide staat op 20″ (voor) en 21″ (achter) velgen, genaamd “Carrera Exclusive Design”. Hoeveel het mag kosten, daarnaar kunnen we enkel gissen.

