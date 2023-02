KIA EV6 is opnieuw de zakelijke EV van het jaar

Althans, in het hoge segment is de Kia EV6 de zakelijke EV van het jaar.

Verkiezingen, we zijn er dol op hier op de redactie. Elke keer als er een verkiezing is, zitten we met z’n allen te kirren op onze stoeltjes. Vooral @willeme, die kirt dat het een lieve lust heeft. Zeker bij het nieuws over deze verkiezing.

De Vereniging Zakelijke Rijders heeft namelijk hun EV van het jaar gekozen en -zoals de titel van dit artikel al aangeeft- is dat net als vorig jaar de KIA EV6 geworden. Daarmee kun je volgens die mensen het meest als je je auto zakelijk gebruikt.

KIA EV6 zakelijke auto van het jaar

De jury is vooral vol lof over de laadsnelheid, rijeigenschappen en het gebruiksgemak van de KIA. Die was beter dan die van de Tesla Model Y en de Volvo XC40, die ook een gooi deden naar de titel zakelijke EV van het jaar in het hoogste segment.

Ook bij de kleintjes was er natuurlijk een winnaar. Die eer gaat naar de Peugeot e-208, die is volgens de Vereniging Zakelijke Rijders de EV van het Jaar 2023 in het A-/B-segment. Een hele mond vol, maar dan heb je ook een titel….

Er is maar 1 echte verkiezing

Ja. Allemaal leuk en aardig natuurlijk, de verkiezing van de beste EV voor zakelijke rijders. Maar da’s eigenlijk natuurlijk maar een beetje een marginale verkiezing, zeker als je de concurrentie in ogenschouw neemt.

Want er is natuurlijk maar 1 verkiezing die er écht toe doet als het op autoverkiezingen aankomt en dat is de Autoblog Auto van het Jaar verkiezing. En zoals je weet wordt daar ook alleen de échte winnaar uitgekozen, in dit geval de BMW M3 Touring.

En wees eerlijk, da’s leuker dan een KIA EV6, toch?

Maar alsnog van harte met de titel, trots op jullie. En doorrrr…