Schmøllen: deze Volvo is gemarineerd in Szechuan saus

Spicy!

Jawel, de Chinezen komen eraan hoor. Sterker nog, ze zijn al gearriveerd. Onlangs trok Geely in onze hoofdstad het doek van de Lynk & Co 02 (video), zeg maar de Chinese versie van de Volvo XC40. Of is de XC40 de Zweedse versie van de 02? We weten het niet zo goed meer. Vroeger was alles makkelijk en eenvoudig. Wij Europeanen waren vooral in China geïnteresseerd als joekelige potentiële afzetmarkt, plus als een land waar je spotgoedkoop auto’s en andere meuk in elkaar kon laten schroeven door noeste arbeiders. Maar de wereld staat inmiddels op zijn kop. De nieuwe wereldheersers produceren binnenkort auto’s in ‘onze’ lage lonen landen, zoals België. Maakt het überhaupt nog uit waar een auto vandaan komt?

Enfin, deze bespiegelingen over de onstuitbare globalisering daargelaten, is dit de nieuwste troef van Geely, genaamd de Borui GE aka Emgrand GT aka GC9. Het is de opvolger van de Chinese auto van het jaar 2016. De nieuwe plug-in hybride heeft onder de kap Volvo’s nieuwe driepitter van 1.5 liter groot, gekoppeld aan elektro-goodies. De styling doet de tijd dat Volvo nog van Ford was herleven, want de auto lijkt op een mix van Volvo-design en de Ford Mondeo, overgoten met wat drukke Aziatische details zoals de grille.

Speciale aandacht is duidelijk besteed aan het interieur. Geely heeft hier geopteerd voor een aanpak die enigszins doet denken aan de Alfa Romeo Giulia, met diens mooi geïntegreerde scherm voor navi en dergelijke. De Chinezen pakken het echter grootser aan. Letterlijk. Bijna het hele dash lijkt uit een scherm te bestaan, hoewel het ‘functionele’ deel uiteindelijk ‘maar’ 12,3″ groot is. De rest zit van het display zit er voor de swek.

Of we van deze auto iets terug gaan zien in Europa is twijfelachtig. Waarschijnlijk wordt dat toch een zelfde soort verhaal als bij de Zuid-Koreanen: als ze nog goedkoop zijn, zijn ze nog niet goed genoeg en als ze goed genoeg zijn, zijn ze ondertussen ook even duur als de concurrentie. Desalniettemin zou het puur voor de variatie in het straatbeeld wel leuk zijn als er wat Chineazy spul bijkomt, zelfs als het lijkt op auto’s die wel al kennen, niet?