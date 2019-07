Hierdoor loopt de nieuwe Opel Corsa heel hard op de Autobahn

Kleintjes worden groot. En snel. Eh, zuinig. Dat laatste vind men belangrijk.

Autofabrikanten moeten de trukendoos gaan raadplegen om auto’s zuiniger te krijgen. Denk aan downsizen, knetterharde eco-bandjes, het gewicht verlagen of de meest effectieve oplossing: gewoon sjoemelen.

Een ondergeschoven kindje is de aërodynamica. Pas op hogere snelheid heb je hier echt profijt van en de auto zo optimaal mogelijk maken voor zo min mogelijk weerstand is vrij kostbaar. Opel is een van de merken die er altijd een sport van heeft gemaakt om de luchtweerstand zo klein mogelijk te maken. Denk aan de Opel Calibra, een auto die jarenlang de titel meest aerodymische productie auto mocht dragen.

Zo glad als de Calibra is de nieuwe Corsa niet, dat komt met name door de vorm van de auto. Opel heeft de Corsa onderworpen en een paar onafhankelijke tests bij het Forschungsinstitut für Kraftfahrwesen und Fahrzeugmotoren in Stuttgart om te kijken hoe glad de nieuwe Corsa daadwerkelijk is. Opel heeft schijnbaar erg zijn best gedaan met de Corsa, de luchtweerstandscoëfficiënt bedraagt namelijk 0,29. Tel daarbij op dat de oppervlakte slechts 2,13 vierkante meter is en je hebt een recept voor een zuinige (en snelle!) auto.

Zo is de onderkant van de Corsa voorzien van diverse panelen voor een optimale luchtstroom. Uiteraard ontbreekt een dakspoiler ook niet. Een andere feature van de Corsa is de grille die kan openen en sluiten al naar gelang de omstandigheden. Nu is het milieu allemaal leuk en aardig, maar de topsnelheid van een auto is véél leuker om over te praten. Want hoe aërodynamische de auto, hoe hoger de topsnelheid. We hebben even gekeken naar huis,- tuin- en keuken B-segmenters met 100 km/u om te kijken of de Corsa daadwerkelijk de snelste auto is:

Dacia Sandera TCe90 (90 pk)Nissan Micra I-GT (100 pk): 175 km/u

MINI First (75 pk): 175 km/u

Suzuki Swift 1.2 (90 pk): 180 km/u

Ford Fiesta 1.0 EcoBoost (100 pk): 181 km/u

Alfa Romeo Mito TwinAir (100 pk): 182 km/u

Seat Ibiza 1.0 TSI (95 pk) 182 km/u

Mazda 2 SkyActiv (90 pk): 183 km/u

Skoda Fabia 1.0 TSI (95 pk): 184 km/u

Kia Rio 1.0 T-GDI (100 pk): 186 km/u

Renault Clio TCe (100 pk): 187 km/u

Volkswagen Polo 1.0 TSI (95 pk): 187 km/u

Hyundai i20 T-GDI (100 pk): 188 km/u

Opel Corsa 1.2 Turbo (100 pk): 188 km/u

Audi A1 25 TFSI (95 pk): 191 km/u

Conclusie: Yup, de Corsa is in zijn klasse inderdaad een van de snelste in zijn klasse met een gedeelde tweede plaats. De eerste plaats gaat naar Audi. Je hebt er verder niets aan, maar nu weet je het waarom die Corsa’s op de Autobahn zo lang in je kofferbak blijven plakken.