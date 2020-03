RAM 1500 Rebel heeft een actieradius van 2.000 km

Jazeker, als alle tanks vol zijn, kun je 2.000 km ver komen met deze RAM 1500 Rebel!

Het zijn de leukere bedrijfswagens: pick-ups. Sterker nog, je zou er bijna een bedrijf om beginnen, zodat je de aanschaf van zo’n dikke RAM 1500 Rebel kunt rechtvaardigen.

Populaire klasse

Dit gebeurt in Nederland nog best vaak, overigens. De Chevrolet Silverado en Ford F-150 kunnen rekenen op een behoorlijke populariteit. Maar verreweg de meest populaire auto, in deze klasse in Nederland, is de RAM 1500, een auto die we voorheen nog kenden als Dodge RAM. De RAM 1500 Rebel is daar de stoerste van.

Merk

RAM is tegenwoordig een merk, de bedrijfswagendivisie van Dodge. In fiscaal opzicht is een dergelijke RAM 1500 Rebel nog best aantrekkelijk. Mocht het je gaan om een zo stoer mogelijke auto te hebben, is er goed nieuws. JB Car Design is er namelijk mee aan de slag geweest.

Stoer

De tuners houden zich meestal bezig met Italiaanse supercars, maar een pickup aanpassen doen ze ook. Sterker nog, ze zijn bloedserieus. Het is niet een kwestie van een paar accessoires erop en klaar is Karl-Heinz. Ze hebben er echt werk van gemaakt. Het complete chassis is gedemonteerd, vervolgens heeft de Rebel een speciale lakbehandeling gekregen.

Stone Crunch

De lak op deze RAM 1500 Rebel is van het ‘stone-crunch’ soort, alsof er een overactieve stukadoor overheen is gegaan. Eerlijk is eerlijk, het ziet er op zo’n kolossaal monster wel gaaf uit. Dus niet doen op een 10 jaar oude Maserati Quattroporte, maar deze RAM kan het goed hebben.

Afstand bedienbare lieren

Alleen al het spuitwerk kost je bijna 5 mille. Maar je kan het nog veel bonter maken. Wat dacht je van een op afstand bestuurbare lieren op je RAM 1500 Rebel? Aan de voorkant kan ‘ie 6 ton trekken, aan de achterkant alsnog 3,5 ton. Voor een beetje extra comfort is de achterwielophanging voorzien van luchtvering, die je uiteraard zelf kan instellen. Sowieso is het chassis grondig aangepast, want de rijhoogte is met 7,6 centimer verhoogd.

22″

Daardoor is er plaats voor indrukwekkend rubber. Ondanks de redelijk dikke wangen op de M+S banden, zijn dit toch écht 22″ lichtmetalen velgen. Het is niet alleen maar show. De onderkant van deze RAM 1500 Rebel is met platen beschermd zodat je in het terrein lekker aan de gang kunt gaan. Verder zien we een buizenframe aan de achterzijde, dakrails, LED-lampen op het dak en natuurlijk een andere grille met stoere voorbumper.

2.000 km

De motor is vrij standaard. Het maximumvermogen van deze RAM 1500 Rebel is 428 pk, terwijl je de beschikking hebt over 580 Nm. De motor is gekoppeld aan een achttraps automaat die de krachten over alle vier de wielen verdeelt. De motor is wel aangepast om op LPG te draaien. De benzinetank is 98,5 liter groot en de LPG tank meet maar liefst 122 liter. Als je ze alle twee vult, moet je volgens de veredelaar 2.000 km ver mee kunnen komen. Nadelen? Ja, twee. Ten eerste de prijs: 133.000 euro (Duitse prijs) is niet weinig. Ook een nadeel: er worden slechts 28 van gebouwd.