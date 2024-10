We hebben je tweede EV voor erbij gevonden

Een tweede auto voor erbij en het moet een EV zijn? De Ford E-Tourneo Courier is je vriend!

Twee auto’s in het wagenpark is toch wat lekkerder dan één. Als vrouwlief naar haar vriendinnen gaat en de auto nodig heeft wil jij niet verplicht thuis de avond doorbrengen. Met de tweede auto naar je eigen matties gaan om lol te maken is dan wel zo prettig.

Goed, die tweede auto moet er komen. Daarover zijn we het eens. Wat als dat graag een nieuwe auto moet zijn, het liefste elektrisch. Als je er toch korte ritjes mee maakt is actieradius geen punt. Oh, je hebt ook kinderen? Dus een beetje ruimte is wel zo fijn. Ford snapt het helemaal en introduceert de E-Tourneo Courier voor Europa.

Het nadeel? Je zit in een busje. Je vrienden gaan niet voor je applaudisseren bij aankomst in deze auto. Maar als jij immuun bent voor flauwe grappen van je maten, go for it. Of koop gewoon wat anders.

De komst van deze elektrische auto is al jaren een gegeven, echter komt Ford nu pas met de bevestiging dat de auto op de Europese markt gelanceerd gaat worden. Dat in combinatie met alle relevante info over de aandrijflijn. Zodat je weet wat je kunt verwachten.

288 km actieradius

De eveneens nieuwe Ford Explorer is een interessant alternatief op bijvoorbeeld een Volkswagen ID.4, maar deze E-Tourneo Courier zit daar nog onder. Met een accupakket van 43 kWh en een opgegeven rijbereik van 288 kilometer is dit geen volwaardige eerste auto. In de winter met minder dan 200 km in de echte wereld, daar maak je niemand blij mee. Het is in tegenstelling tot de Explorer dus echt een ideale tweede auto.

De E-Tourneo Courier is goed voor 136 pk en 290 Nm aan koppel. Er is plek voor vijf inzittenden en het maximale trekgewicht is 750 kg. De productie van de nieuwe Ford E-Tourneo Courier start aan het einde van 2024.

Je kunt tot 100 kW DC snelladen. In ongeveer 10 minuten laden kun je weer 100 kilometer tokkelen. De batterij van 10-80 procent laden neemt 23 minuten in beslag. Met de gebruikelijke 11 kW lader is de batterij 5,5 uur weer volledig op te laden.

De eerste leveringen in Europa volgen in de lente van 2025. Ford zegt spoedig de orderboeken te openen. Een (richt)prijs is niet bekendgemaakt.