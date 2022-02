BREEK: Andretti gaat in zee met Renault voor F1 avontuur

Americaaah…merde oui! De familie Andretti gaat samen met Renault de F1 aanvliegen.

We worden bestookt met hete ontwikkelingen rondom Amerikaanse F1 teams zo ver het oog reikt dezer dagen. Er is natuurlijk vooral veel te doen om het gedoe met Haas F1, dat verband houdt met de extracurriculaire activiteiten van Vladimir Vladimirovitsj in de Donbas. De speculaas vliegt daarom begrijpelijkerwijs weer alle kanten op. Hoe moet het verder met het team? Komt er een andere sponsor? Moet Nikita Mazepin wieberen? En zo ja, wie komt er dan voor in de plaats?

Andretti clan

We waren natuurlijk ook nog niet vergeten dat er onlangs nog een ander would be Amerikaans F1 team de vloedlichten pakte. De Andretti-clan maakte namelijk bekend dat men van plan was in 2024 een eigen team aan de start te brengen. Zo snel als het gerucht de wereld in geholpen werd door ijzervreter Mario Andretti, zo rap was de FIA er echter bij om een ambigue statement uit te brengen dat, nou ja, laten we zeggen het initiatief in ieder geval niet direct ruimhartig omarmde.

Alle Amerikanen op een hoop?

Een Amerikaans team onder druk dus en een potentieel Amerikaans team dat langs de zijlijn staat te springen om mee te doen. Het optelsommetje werd door sommigen al snel gemaakt: misschien zou Andretti wel wat kunnen doen met Haas F1 dan. Maar ja, het is natuurlijk een beetje simpel gedacht dat alle Amerikanen op een hoop gegooid kunnen worden. Vandaag nu namelijk dat de Andretti’s op de achtergrond gewoon stug door gaan met het opzetten van hun geheel eigen team, onafhankelijk van wat Haas allemaal uitspookt en de statements van de FIA.

Amerikaans-Franse alliantie met Renault

Journalist David Land schoot Andretti even aan voor een gezellige conversatie in het kader van de Grand Prix van St. Petersburg. Deze race vormt de start van het nieuwe IndyCar-seizoen en wordt dit weekend verreden in Rusland Florida. Mario maakt in het vraaggesprek geen geheim van zijn plannen. Sterker nog: hij bevestigt zelfs dat de plek van de fabriek in Engeland al is uitgezocht én…dat er al een motorendeal is gesloten met Renault!

Magie in Viry

Die keuze is in zekere zin logisch, daar Renault het enige team op de grid is dat momenteel alleen hun eigen team Alpine van motoren voorziet. De Fransen hebben eerder aangegeven dat dat hun goed uitkomt, maar iedereen weet dat het vooral zo is omdat niemand hun motoren wil hebben. De Renault staat namelijk niet te boek als het grootste powerhouse van het veld en door ontwikkelingslimieten, is het de vraag of daar snel verandering in komt. De Andretti’s hopen echter kennelijk dat men in Viry iets van de oude titelwinnende magie terugvindt.

Enfin, lekker Amerikaans zegt Mario dat zijn familie allin and ready to go is. Klinkt in ieder geval vast goed. Zie jij het gebeuren, of wordt dit het nieuwe USF1?

Image-credit: Team USA in de A1GP met Marco Andretti aan het stuur