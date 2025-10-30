Dit zijn de nieuwe auto’s van de weginspecteurs (en die zijn NIET elektrisch)

Dit zijn de auto’s waar je straks tegenaan rijdt als je een rood kruis negeert.

De overheid zou eigenlijk het goede voorbeeld moeten geven met elektrische auto’s, maar dat lukt nog niet helemaal. Zo was het plan dat de Rijkswaterstaat in 2028 volledig elektrisch zou rijden, maar de nieuwe dienstwagens zijn gewoon weer ouderwetse diesels.

Het gaat om de voertuigen voor de weginspecteurs. Je weet wel, de auto’s die altijd overhoop worden gereden omdat mensen een rood kruis negeren. Momenteel rijden de weginspecteurs ronde in Toyota Hiluxen. Die auto’s worden echter voor hun diensten bedankt.

Rijkswaterstaat schaft 200 nieuwe auto’s aan voor de weginspecteurs, waarvan de eerste tien nu zijn afgeleverd. De keuze is gevallen op de Ford Ranger. Deze keer is Rijkswaterstaat niet voor een dubbele cabine gegaan, maar voor de ‘SuperCab’.

Net als de Hilux heeft de Ranger een viercilinder diesel onder de kap. De vierpitter van Ford is kleiner (2,0 liter in plaats van 2,4 liter), maar levert wel meer vermogen. De weginspecteurs gaan van 150 pk naar 170 pk. Het koppel is ongeveer gelijk (405 Nm vs. 400 Nm).

Geen EV dus, maar eerlijk is eerlijk: er is ook nauwelijks aanbod in dit segment. De enige optie is eigenlijk de KGM Musso, andere elektrische pick-ups zijn allemaal groter. Dus ja, niet heel gek dat Rijkswaterstaat weer bij een diesel is uitgekomen. Maar het plan om op korte termijn volledig elektrisch te rijden is dus in de ijskast gezet.

De eerste Ford Rangers van de Rijkswaterstaat kun je de komende tijd al tegenkomen. In de loop van volgend jaar zullen alle weginspecteurs in een gloednieuwe Ford Ranger rijden.