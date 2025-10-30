Dit zijn de nieuwe auto’s van de weginspecteurs (en die zijn NIET elektrisch)

Dit zijn de auto’s waar je straks tegenaan rijdt als je een rood kruis negeert.
De overheid zou eigenlijk het goede voorbeeld moeten geven met elektrische auto’s, maar dat lukt nog niet helemaal. Zo was het plan dat de Rijkswaterstaat in 2028 volledig elektrisch zou rijden, maar de nieuwe dienstwagens zijn gewoon weer ouderwetse diesels.
Het gaat om de voertuigen voor de weginspecteurs. Je weet wel, de auto’s die altijd overhoop worden gereden omdat mensen een rood kruis negeren. Momenteel rijden de weginspecteurs ronde in Toyota Hiluxen. Die auto’s worden echter voor hun diensten bedankt.
Rijkswaterstaat schaft 200 nieuwe auto’s aan voor de weginspecteurs, waarvan de eerste tien nu zijn afgeleverd. De keuze is gevallen op de Ford Ranger. Deze keer is Rijkswaterstaat niet voor een dubbele cabine gegaan, maar voor de ‘SuperCab’.
Net als de Hilux heeft de Ranger een viercilinder diesel onder de kap. De vierpitter van Ford is kleiner (2,0 liter in plaats van 2,4 liter), maar levert wel meer vermogen. De weginspecteurs gaan van 150 pk naar 170 pk. Het koppel is ongeveer gelijk (405 Nm vs. 400 Nm).
Geen EV dus, maar eerlijk is eerlijk: er is ook nauwelijks aanbod in dit segment. De enige optie is eigenlijk de KGM Musso, andere elektrische pick-ups zijn allemaal groter. Dus ja, niet heel gek dat Rijkswaterstaat weer bij een diesel is uitgekomen. Maar het plan om op korte termijn volledig elektrisch te rijden is dus in de ijskast gezet.
De eerste Ford Rangers van de Rijkswaterstaat kun je de komende tijd al tegenkomen. In de loop van volgend jaar zullen alle weginspecteurs in een gloednieuwe Ford Ranger rijden.
Reacties
MrSkyline zegt
Met als leuke bonus, viervoudige onderhoudskosten. “yay”
tmon zegt
Ik wilde net zeggen.
Ik hoor weinig goeds over de blokken van de Rangers. Ford heeft in t algemeen de plank nogal mis geslagen met hun natte riemen. Niet zoals elke andere fabrikant die dat heeft toegepast.
Maar nou lees ik dat de 2.3 phev geen natte riem heeft. Dus misschien valt het mee met dat model.
tmon zegt
aangezien “edit” niet werkt.
Ohh god, Ik lees nu pas dat het de diesel ecoblue is… Ford lacht in z’n vuistje, die autos staan allemaal binnen 100dkm voor ’n nieuw blok bij de garage.
thjvanvlerken zegt
Ja de natte riem is niet goed. De v6 diesel is the way to go.
pignon zegt
Er is toch wel een plug-in hybride benzine variant van deze auto? Was een mooie tussenstap geweest opweg naar EV
ericc zegt
Lang leve de diesel…. In een werk-SUV!
arta zegt
Het verbruik van een bus of pickup op hoge snelheid (die gasten komen nog wel eens met blauw voorbij) is nogal hoog.
Kan me voorstellen dat je met een elektrische variant dan niet zover komt en dat de plug in ook binnen een paar kilometer leeg is.