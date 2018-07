‘Sergio Marchionne in coma, geen kans op herstel’

Het ziet er naar uit voor de ernstig zieke Marchionne.

Het gaat heel rap bergafwaarts met de gezondheid van Sergio Marchionne. De voormalige Fiat-topman werd een maand geleden nog publiekelijk gezien. Deze week werd zijn aftreden bekendgemaakt en nu is de vraag of Marchionne überhaupt in leven blijft.

De familie houdt (terecht) de lippen op elkaar. Echter, in de Italiaanse media gaat het deze week nergens anders over. Volgens de Italiaanse zakenwebsite Lettera43 heeft Marchionne blijvende schade aan zijn hersenen opgelopen nadat hij tijdens een operatie een beroerte kreeg en er complicaties volgden. Eerder deze week werd in de Italiaanse media al gesproken over een coma-toestand voor de 66-jarige topman. Enkel machines zouden hem op dit moment nog in leven houden.

Marchionne ligt in het academische ziekenhuis van Zürich in Zwitserland. De familie van de topman is aan zijn zijde. Journalisten hopen op informatie, maar het ziekenhuis heeft medegedeeld geen uitspraken te doen over de gezondheid van de voormalige FCA CEO. Tevens is het voor journalisten verboden om het ziekenhuis te betreden.

Later vandaag presenteert FCA de nieuwste kwartaalcijfers. Kersverse CEO Mike Manley zal samen met financieel adviseur Richard Palmer de cijfers presenteren aan aanwezige analisten. De conferentie in Londen zal een grimmige sfeer kennen, gezien de trieste situatie van de voormalige baas.

UPDATE: inmiddels is het nieuws naar buiten gekomen dat Marchionne helaas is overleden. Meer informatie lees je hier.