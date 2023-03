Waarom Fernando Alonso vrijwel zeker gaat winnen

Als de geschiedenis zich herhaalt gaat Fernando Alonso nog een race winnen.

Het F1 seizoen van 2023 is twee races oud en dat wil zeggen dat we enkele conclusies reeds kunnen trekken. Na de wintertest was al duidelijk dat Max Verstappen en Red Bull weer kampioen zouden worden. Maar na de eerste twee races, kunnen we zeggen dat Aston Martin de beste papieren in handen heeft om tweede te worden achter het kampioensteam. Natuurlijk, Mercedes en Ferrari kunnen zich nog verbeteren. Maar voorlopig heeft de Aston zowel in de kwalificaties als in de races de snelheid om de andere twee grote namen achter zich te houden.

Dat wil zeggen dat Fernando Alonso en Lance Stroll ook op het vinkentouw zitten om eventueel een overwinning te pakken als beide Red Bulls uitvallen. Dat kan natuurlijk zomaar gebeuren, zij het door pech, zij het door een onderlinge klababber. Mocht Perez zijn goede vorm doorzetten, wordt de kans op dat laatste immers groter en groter. Vettel en Webber hebben elkaar ook wel eens geraakt, net als Verstappen en Ricciardo.

Daarbij komt dat het statistisch gezien feitelijk honderd procent zeker is dat Alonso gaat winnen. Mits hij nog een keer op het podium staat, tenminste. De wenkbrauw heeft nu 100 keer het podium gehaald nadat hij de beker terugkreeg van George Russell.

Zes F1 coureurs gingen Alonso daarin voor. Dat waren namelijk Alain Prost, Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel en Kimi Raikkonen. En je zult het niet geloven: voor alle zes geldt dat het 101ste podium een zege betrof. Kimi Raikkonen was de laatste die het flikte in de Amerikaanse Grand Prix van 2018. De Fin pakte daarna nog twee podia, om vervolgens af te zwaaien richting Alfa Romeo Sauber. Voor teamgenoot Vettel was het overigens ook raak in 2018 toen hij de Grand Prix van Australië won. De Duitser pakte daarna nog vijf zeges (4 in 2018, 1 in 2019) en 21 podia voor Ferrari en Aston Martin.

Alonso gaat dus vrijwel zeker gewoon winnen in Australië komend weekend. Dat, of hij staat vanaf nu nooit meer op het podium. Andere opties zijn er eigenlijk statistisch gezien niet. Waarvan akte.