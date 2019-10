Waarom gaan we eigenlijk allemaal elektrisch?

Het is nu eenmaal zo? Dat is te makkelijk: er zijn wel degelijk redenen aan te wijzen waarom we allemaal massaal over elektrificatie praten.

Sentiment rondom elektrificatie, de opkomst van de elektrische auto in ons geval, is er genoeg. Maar om deze beweging op gang te krijgen was kracht nodig. En die krachten kwamen vooral van hogerhand. Of we er nu blij mee zijn of niet, elektrisch rijden is een beweging om rekening mee te houden. Het is al een aantal jaren niet langer voorbehouden aan enkele ‘gelukkigen’. De automerken mikken met het nieuwe aanbod in 2020 regelrecht op zowel de zakelijke als de consumentenmarkt. Het elektrische aanbod vult dan ook snel de verschillende segmenten.

4 redenen waarom elektrisch rijden steeds populairder wordt.

1. Autobouwers worden door regulering gedwongen,

Het is hier al vaker voorbijgekomen. Vanaf 2020 moeten autobouwers voor in de EU verkochte auto’s voldoen aan strengere regels wat betreft uitstoot. Er zijn verschillende routes om de gemiddelde uitstoot per verkochte auto naar beneden te brengen. De ene route maken we al een aantal jaren mee, downsizing in cilinderinhoud en aantal cilinders in combinatie met turbotechniek. De tweede is de inzet van elektromotoren die op het moment dat jij het rechterpedaal intrapt niet direct tot extra uitstoot achter jouw auto zorgen. Doordat de producenten aan de horizon duidelijk steeds strakkere regels zien wat betreft uitstoot, schakelen ze over van de verbandingsmotor naar alternatieven.

Nu is steeds strakkere wetgeving niets nieuws, want met elke nieuwe Euro norm van de afgelopen 20 jaar moesten de producten schoner en schoner worden. Maar nu lijkt de rek er uit voor de verbrandingsmotor. Omdat de producenten niet van plan zijn de deuren te sluiten wordt nu vol ingezet op het meest levensvatbare alternatief: elektrisch rijden (met als tussenoplossing PHEV)

2. Er is steeds meer interessant aanbod

Alle pijlen op terugbrengen van de gemiddelde uitstoot betekent dat (bijna) alle ontwikkeling gericht is op elektrisch rijden. Inmiddels zijn de basistechnieken gesneden koek voor autoproducenten en dat betekent dat nu de verschillende segmenten ingevuld worden met aantrekkelijk aanbod. Het is van alle (recente) tijden dat wij Nederlanders er bovenop springen als er een bijtellingsvriendelijke auto op de markt komt. We noemen zomaar even Mitsubishi Outlander, Volvo V60 en Tesla en dit jaar de Hyundai Kona.

Modellen die zakelijk erg interessant waren in hun tijd en mensen richting een bepaald segment lokten. Begin 2020 staat veel producenten een uitdaging te wachten omdat het nieuwe aanbod dat vele segmenten gaat vullen nu al door een hoop mensen met haviksogen wordt gevolgd. Als ze niet al een aanbetaling hebben gedaan. De e-208, de Corsa-E zijn duurder dan hun benzinevarianten maar niet meer zo onbereikbaar als de Tesla Model S van de buurman een aantal jaar geleden.

3. Elektrisch scheelt je in je portemonnee

Hier kunnen we natuurlijk over discussiëren want de aanschafprijs van ev’s is zeker als je de BPM straf in Nederland wegdenkt nog fors hoger dan die van verbrandingsmotoren. De voordelen zitten op dit moment dan ook voornamelijk aan de zijde van de zakelijke rijders. Ook in 2020 is het privé-rijden van je zakelijke leaseauto interessanter bij een EV dan bij een diesel- of benzineversie. Sturing door de overheid op basis van financiële prikkels werkt. Niet voor alles, maar als het gaat om de keuze van leaserijders dan kunnen we de conclusie samen wel trekken dat de overheid een prima instrument in handen heeft. Personen die bang zijn dat een verhoging van de bijtelling de doodsteek van EV’s is moeten nog even terugdenken aan een tiental jaren geleden.

Toen was iedereen al van de kook omdat ze een 14% auto konden rijden. En die was voor de autoliefhebber echt wel heel wat minder interessant dan de nieuwe generatie ev’s. Voor de particuliere ev rijder komen de mogelijke voordelen op het gebied van Motorrijtuigenbelasting en ‘brandstof-kosten’ bij thuisladen (zonnepanelen iemand?). Een 1 op 1 vergelijk tussen een ev en een ‘gewone’ tweedehands gaat de komende tijd steeds beter gemaakt gaan worden door toenemend tweedehands aanbod.

Niet ondenkbaar overigens dat er nog extra ‘incentives’ zullen volgen van overheidswege. Vooralsnog lijkt met de huidige druk op de uitstoot van de BV Nederland, dat er nog geen direct einde zit aan het pushen richting EV’s vanuit de overheid. Als EV voordelen dan is het niet ondenkbaar dat de kosten voor verbrandingsmotoren alsnog veel harder zullen stijgen om mensen over te halen om de switch te maken.

4. Er vallen steeds meer nadelen weg

We kunnen ze allemaal zo opnoemen. Actieradius, oplaadmogelijkheden, hoge aanschafwaarde, gebrek aan beleving. Allemaal verdwijnen ze langzaam, de belangrijkste nadelen van elektrisch rijden. Hoewel, die laatste daar laten we je zelf over oordelen al vinden wij wel wat beleving terug in acceleratiecijfers. terug naar de andere nadelen. Actieradius, er zullen mensen blijven wijzen naar diesels die 1000km na een tankbeurt kunnen halen maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat voor veel toepassingen er nu auto’s zijn met een geschikte actieradius, zeker met de toename van de laadcapaciteit van nieuwe ev’s. Doordat je ook op steeds meer plekken je auto op kunt laden wordt het in Nederland steeds minder een uitdaging om je auto op te laden.

Op vakantie met de Tesla Model 3 is nog steeds voer voor een mooie discussie, maar je in Nederland bewegen met een EV is zeer goed mogelijk. Al scheelt het aantal oplaadpunten ook per provincie. Daarnaast is niet iedere gemeente even actief met het aantal openbare laadpunten, een belangrijk punt voor mensen die geen stekker aan de buitenmuur van hun huis of op hun werk hebben. De tijd dat je alleen voor dik boven de € 60.000 een potente EV kon afschaffen ligt wel achter ons. Natuurlijk is de markt ook aan de bovenkant gegroeid met nieuw aanbod van Porsche, Audi en Mercedes, maar het aanbod in de lagere segmenten neemt rap toe.