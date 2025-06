Utrecht wil ook automobilistje pesten maar faalt

In Utrecht denken ze dat ze Amsterdam zijn. Betaald parkeren moet door de hele stad, maar de gemeente zuigt in de uitvoering.

Zelf heb ik elf jaar in Utrecht gewoond en ieder jaar zag ik de betaald parkeren zone dichterbij komen. Voordat mijn huis bereikt werd was ik vertrokken. Inmiddels zijn al heel veel wijken betaald parkeren in de stad, maar de gemeenteraad wil betaald parkeren in heel Utrecht.

Alleen kunnen ze er geen klap van. Jaren terug had iedereen een code waarmee je bezoek op de parkeerautomaat korting kon krijgen. Je had een jaarlijks tegoed en dat was meestal prima voldoende. Je gaf je code en je bezoek deed de rest.

Een app is altijd beter?

Dat moest anders, dus kreeg iedereen een app op zijn telefoon waar je nu als Utrechter voor je bezoek moet afrekenen. Die wordt als zeer gebruiksonvriendelijk ervaren en hij functioneert ook nog eens beroerd. Zie vervolgens de kosten maar eens terug te krijgen van je bezoek, moet je weer tikkies sturen etcetera. Heel Utrecht klaagt.

Dit Parkeer Management Systeem (PMS) blijkt ook aan de kant van de gemeente nog eens slecht te werken. Uit een brief van de wethouder aan de gemeenteraad blijkt dat de gemeente Utrecht momenteel met “workarounds” werkt. In de praktijk betekent dat, dat ambtenaren de gegevens uit de app in Excel-sheets overtikken omdat de software beroerd werkt. Je verzint het niet.

Heel Utrecht betaald parkeren

Nu heeft de gemeenteraad besloten dat in de gehele gemeente Utrecht er in elke straat betaald parkeren moet worden ingevoerd. Zo wordt de schaarse ruimte beter verdeeld, het gebruik van de auto ontmoedigd en, oh ja, komt er gewoon een klap meer doekoe binnen.

In de gemeenteraad is er nu alleen discussie over wanneer dat dan allemaal moet worden ingevoerd. De planning is in meerdere fases in 2026.

Want zo zeggen kritische partijen als de VVD en DENK, moeten we niet eerst eens zorgen dat alle software achter de schermen werkt? Kunnen we daarna tenminste automobilistje pesten met een werkend systeem.

Ook D66 wil uitstel, maar minder lang en GroenLinks en ChristenUnie kijken liever in het najaar of uitstel nodig is. Liever nog even aanmodderen dus.

Uitstel betekent geen nieuwbouw

Wethouder Senna Maatoug wil van geen uitstel weten, zo tekent RTV Utrecht op. Ambtenaren die door het uitstel worden vrijgespeeld zijn niet de ambtenaren die de software ontwikkelen (doet de gemeente dat serieus zelf??). Daarnaast zegt de wethouder dat uitstel de ontwikkeling van nieuwbouw zoals in Merwede in de weg staat. Welke problemen dat zijn houdt de wethouder kennelijk verder liever voor zich. Wij kunnen het niet bedenken, alleen wellicht dat er niet genoeg stroom is voor de parkeerautomaten?

Zoals het in een goede lokale democratie betaamt zijn de partijen het eens over het feit dat ze het oneens zijn en hebben ze een besluit voorlopig uitgesteld. Utrecht wil graag Amsterdam zijn, maar mist de arrogantie en “daadkracht” van het reservaat dat omringd wordt door de A10. Utrecht wil ook graag automobilistje pesten, maar faalt voorlopig op het gebied van betaald parkeren jammerlijk.