Domper voor kabinet: A27 mag niet zomaar verbreed worden

Een weg verbreden? Da’s makkelijk. Even met de bulldozer over alles wat er naast de weg legt en hop, je legt er een paar rijbanen bij. Of werkt dat niet zo makkelijk? Verkeersminister Barry Madlener is teruggefloten door de Raad van State.

Het kabinet heeft plannen om de A27 bij Utrecht te verbreden. Maar de langverwachte verbreding loopt opnieuw vertraging op. De Raad van State oordeelde woensdagochtend dat de huidige plannen onvoldoende zijn onderbouwd, met name op het gebied van stikstofcompensatie.

A27 verbreding: makkelijker gezegd dan gedaan

Minister Madlener moet met een betere onderbouwing komen om de plannen te kunnen uitvoeren, aldus de Raad van State. Het stuk A27 loopt dwars door het natuurgebied Amelisweerd. Voor de verbreding van de A27 moeten bomen gekapt worden. Madlener had de kettingzaag al in zijn hand, maar zo eenvoudig gaat het dus niet.

Het project ligt nu een tijd stil. De verbreding is al jarenlang voer voor discussie. Extra rijstroken zou lucht moeten geven aan de dagelijkse files die er staan. Maar de ‘bomen staan in de weg’. Of wij staan in de weg van de bomen. Het is maar net door welke bril je deze kwestie bekijkt.

Niet minder dan 29 bezwaarschriften werden ingediend, waaronder van milieuorganisaties en lokale overheden. De hoogste bestuursrechter heeft deze nu serieus genomen en stelt dat Madlener het stikstofverhaal beter moet uitwerken.

Terug naar de tekentafel dus. Het huidige plan gaat ervan uit dat extra stikstofuitstoot wordt gecompenseerd door boeren uit te kopen. Volgens de Raad van State is onvoldoende aangetoond dat aan alle wettelijke voorwaarden daarvoor wordt voldaan.

Minister Madlener krijgt nu zes maanden de tijd om met een stevigere onderbouwing te komen. Tot die tijd blijft de verbreding in de ijskast. Vervelend nieuws voor alle A27-rijders die zo hoopten op een verbreding.

