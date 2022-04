Waarom gespleten koplampen een hype zijn: BMW X7 ontwerper legt uit

BMW geeft de X7 gespleten koplampen mee: een mooie manier om de aandacht van de grille af te halen. Die trend is namelijk nogal polariserend. De ontwerper van de X7 legt uit.

Wie zich zo vrij voelt: begin al vast even met tellen hoe vaak in dit artikel de term ‘polariserend’ of ‘de meningen verschillen erover’ of dergelijken gebruikt worden. We moeten het namelijk even hebben over een designtrend waar de meningen nogal over versch…. daar gaan we al. Een polariserende trend. Gespleten koplampen.

BMW X7 met gespleten koplampen

Dat deze trend ter sprake komt, pinnen we even vast op de BMW X7. De kolos van BMW is deze week gepresenteerd in gefacelifte vorm en dus kon het merk wat zaken herzien op de auto. Vooral het nieuwe front valt op: het merk uit Beieren verving de bestaande koplampen met nieuwe ‘gespleten’ koplampen. Dat betekent dat de daadwerkelijke koplampen niet in hetzelfde cluster zitten als bijvoorbeeld de dagrijverlichting en de richtingaanwijzers. Nou weet BMW sowieso al lekker controversieel te zijn met hun huidige design, sommigen zouden het zelfs polariserend noemen (wij niet hoor!). Toch zit er ook een milde vorm van wetenschap achter. Vandaar dat we het eens moeten hebben over die gespleten koplamp.

Gespleten koplampen

Het is lastig om één auto vast te pinnen die de trend van de gespleten koplampen veroorzaakte. Er zijn veel auto’s geweest met verschillende koplampclusters. Een goed vroeg voorbeeld waren auto’s met klapkoplampen, waar ook een soort dagrijverlichting in de bumper verwerkt zat.

Dagrijverlichting

Het is echter pas sinds recent dat er meer gekeken wordt naar verlichtingsdingetjes en dat komt met name door de verplichtstelling van dagrijverlichting in 2009. Elke auto moest vanaf toen een bepaald stukje verlichting altijd aan hebben staan. Vanaf toen begonnen autofabrikanten te kijken naar hoe die dagrijverlichting geïntegreerd kon worden. De makkelijkste manier is de ‘Audi-kerstboom’, de Audi R8 en A4 bijvoorbeeld van toen ter tijd, die staan bekend om hun LED-strip in de koplamp die als dagrijverlichting fungeert. Nissan pakte het anders aan met hun fris en eh, polariserend ontworpen Juke. De koplampen zitten relatief laag in de bumper, met een andere set koplampen zo’n beetje boven op de motorkap. Daar zitten de dagrijverlichting en de richtingaanwijzers. De Nissan Juke is één van de eerste auto’s die zich waagde aan deze gespleten koplampen.

Citroën

De vorm waarin je gespleten koplampen nu bij BMW ziet, met een lager geplaatst koplampencluster en een hooggeplaatste LED-strip, werd in 2014 bekend door de Citroën C4 Cactus. Deze sowieso al opvallend ontworpen auto staat bekend om zijn eveneens opvallende koplampen. Bij Citroën sijpelde de trend door naar zo’n beetje al hun modellen en was het de signatuur van het Franse merk: zelfs de C1 kreeg ze in een bepaalde vorm!

Andere auto’s die al snel volgens deze trend ontworpen werden zijn onder meer de Jeep Cherokee en Hyundai Kona. Ook Hyundai begint nu steeds kunstiger te worden met LED-koplampen en gespleten units, maar Jeep stapte juist bij een facelift voor de Cherokee weer van de gespleten units af. Het is dus niet voor iedereen een blijvertje.

Het is echter niet abnormaal voor merken om zichzelf een beetje uniek te maken, want de Citroën, Jeep en Hyundai waren redelijk uniek. Wanneer BMW het oppikt met de nieuwe 7-reeks en ook Audi binnenkort ermee aan de haal gaat met bijvoorbeeld de Q6 (voor China) en de A6 e-tron, dan lijkt het autolandschap serieus deze trend te omarmen.

Geen porem

Dat terwijl je op bijna alles wat met het internet te maken heeft vaak leest dat men het bepaald geen porem vindt. Designers smullen ervan, maar daar heb je weinig aan als het niet mooi gevonden wordt. Nou zijn wat meningen op het internet geen steekproef, maar dan nog. Hoe zit dat en waarom hopt BMW bijvoorbeeld op de trend der gespleten koplampen? Dat laatste weten we nu dankzij de ontwerper van de BMW X7, Domagoj Dukec.

Vrijheid

Een paar aspecten zijn redelijk voorspelbaar en reeds genoemd. Je maakt de auto er iets unieker mee en je polariseert: dan maakt goed of slecht niks uit, je komt in ieder geval onder de aandacht. Dukec noemt echter als hoofdreden dat het je als designer iets meer vrijheid geeft. Als alles in één koplampencluster moet, dan moet dit hele cluster aan een breed scala aan eisen voldoen. Helemaal in de tijd van laser- en matrixtechniek in koplampen is het belangrijk dat je lampen niet verblinden, en dus moeten ze volgens regelgeving op een bepaalde plek zitten. Bij de BMW X7 is er een soort maximumhoogte waar je die koplampen kunt plaatsen, anders komt het niet door de wet.

Die regels gelden niet of minder voor dagrijverlichting. Met deze gespleten koplampen kan BMW de koplampen zo plaatsen dat ze door de keuring komen en kan de dagrijverlichting het ontwerp ‘afmaken’. Met LED-frutsels is de dagrijverlichting tegenwoordig toch vaak de signatuur van de auto. Daarnaast geldt vaak dat designers tegenwoordig steeds meer willen inspelen op platte, langwerpige koplampen. Je kunt met dunne LED-dagrijverlichting de illusie creëren dat er geen andere koplampen zijn. Dat helpt ook met de proporties, helemaal bij crossovers en SUV’s. Des te hoger de lampen, des te natuurlijker het lijkt. Ook al is het geen SUV, bij de Audi A6 e-tron Concept zie je dit goed. De ‘echte’ koplampen zitten net boven het grille-achtige sierstuk onder de dagrijverlichting, terwijl die dagrijverlichting de blikvanger is qua verlichting. Het valt bijna niet op, maar het zorgt ervoor dat Audi vrijwel alles mag doen met de dunne lichtstrip.

Kortom: er zijn wel degelijk designtechnisch goede redenen om mee te doen aan de gespleten koplampen-trend, hoe polariserend deze dan ook is. We verwachten dat het aantal auto’s met op een manier gespleten koplampen eerder toeneemt dan afneemt, dus wen er maar aan. Het hele gesprek met Domagoj Dukec door BMWBlog kun je hieronder terugzien: