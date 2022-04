Op deze Alpine A110 Art Car staan al je favoriete circuits

Goed zoeken, er staan namelijk een hoop bekende circuits op deze Alpine A110 Art Car. Ja, echt.

Het fenomeen Art Car was ooit een manier om auto’s en kunst te combineren. Oké, dat is het nog steeds, maar het primitieve idee van Hervé Poulain om zijn raceauto te versieren met kunst van Alexander Calder is al lang niet meer de hoofdinsteek van moderne kunstprojecten. Nee, het is vooral de handen ineen slaan tussen autofabrikant en kunstenaar of bedrijf om zo een leuk marketingdingetje te creëren. Daarentegen is een beetje mijmeren over kunst op auto’s natuurlijk nooit verkeerd. Deze Art Car op basis van een Alpine A110 kunnen we daarom best waarderen.

Alpine A110 Art Car door Obvious

Om gelijk maar even dat marketinggedeelte genoemd te hebben: voor deze Alpine A110 Art Car die luistert naar de naam ‘Sastruga’, is de hulp ingeroepen van kunstenaarscollectief Obvious. Dit collectief richt zich op moderne kunst met de hulp van kunstmatige intelligentie. De meeste kunst, ook op deze Alpine, is samengesteld door algoritmes.

Circuits

We zeiden al dat je met een beetje geluk je favoriete circuit kunt vinden op deze Alpine A110. Het idee is namelijk dat de kunst op de auto symbool staat voor een aantal historische circuits in de geschiedenis van Alpine, onder meer Le Mans, Paul Ricard, Magny-Cours en Long Beach. Door data te verzamelen van acceleratie- en rempunten op deze circuits, samen met de pitstraten, DRS-zones en nog meer, zijn de vormen samengesteld. Een belangrijke stap ontbreekt: het proces. Nou zal dit uniek zijn en dus zal Obvious hun MO niet graag aan de grote klok hangen, maar wij zien vooral vlekken in verschillende tinten blauw. We zien – op een paar plattegronden na – geen circuits. Dat is natuurlijk de kunst, maar toch.

Sastruga

De Alpine A110 Art Car door Obvious luistert dus naar de naam ‘Sastruga’, omdat de vormen vervolgens op een specifieke manier zijn aangebracht op de auto. Die stijl is geïnspireerd op sastrugi (of zastrugi in het ‘Nederlands’), de afdrukken in sneeuw door de wind. De kleurstelling en organische vormen moeten daar dus op lijken. Om duidelijk te maken dat deze auto bijna meer wiskunde dan kunst is, staat achterop een vergelijking. Op zich tof, dan geef je de mensen achter je in de file iets te doen.

Wij graven het resultaat wel, al hebben we Circuit de la Sarthe er nog niet in herkend. Uiteraard blijft het bij dit ene exemplaar die enkel gebruikt gaat worden voor showdoeleinden. Kopen wordt hem dus niet.