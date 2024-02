Volkswagen: Audi is veel te traag met EV’s

Het wil nog niet echt vlotten, moederbedrijf vindt dat Audi te traag is met EV’s..

Veel automerken spreken over een uitstootloze toekomst waarbij alleen elektriciteit en elfenstof voor de aandrijving wordt gebruikt. Maar liever eigenlijk nog eventjes niet. Het is duidelijk dat er ook zat traditionele fabrikanten zijn die het liefst nog eventjes vasthouden aan de plofmotor. Die zijn uitontwikkeld en daar zitten nog flinke marges op.

Bij Audi lijkt men een beetje te hinken op twee gedachtes. Het merk heeft op dit moment slechts drie elektrische modellen: de Q4 e-tron, de Q8 e-tron en e-tron GT. That’s it! De Q4 e-tron is een Volkswagen ID.4 met een aardappel in de keel, de Q8 is in basis behoorlijk op leeftijd en de e-tron GT is imagebuilder (alhoewel iedereen voor de Porsche Taycan lijkt te kiezen).

Audi traag met EV’s

Zet dat eventjes in vergelijking met BMW en Mercedes-Benz, dan is er een schril contrast. Bij BMW is er sprake van een complete elektrische model-lineup: iX1, iX2, iX3, i4, i5, i7 en iX. Natuurlijk, de hardlopers (1 Serie en 3 Serie) zijn nog altijd met verbrandingsmotor, maar het schiet tenminste op.

Ook bij Mercedes-Benz is er een dergelijke line-up met de EQA, EQB, EQE, EQE SUV, EQS, EQS SUV, EQT en EQV. Ook hier zijn er nog wel een paar gaten in het gamma, maar er is een hoop keuze die je bij Audi dus (nog) niet hebt.

Maar hoe nu verder? Nou, bij Volkswagen zijn ze er helemaal klaar mee. Dat betekent traditioneel dat er koppen moeten gaan rollen en dat is nu niet anders. Op dit moment ligt Oliver Hoffman (de CTO van Audi) onder vuur. Hij krijgt volgens Autocar de schuld van alles dat er mis gaat bij Audi. De grootste ergernis voor VW is dat de Q6 e-tron er nog steeds niet is, maar ook de opvolger van de Audi A4 (die verwarrend genoeg A5 gaat heten). De elektrische Audi A4 (die verwarrend genoeg A4 gaat heten) staat op de planning voor 2025, mits er geen vertragingen zijn.

En nu?

Volgens een rapport in Bild is Gerhard Dolner (de grote VW-baas van het moment) er echt helemaal klaar en wil hij niet eens spreken met Oliver Hoffman. De Duitse sensatiekrant weet te melden dat Hoffmann naar de Formule 1-divisie mag ‘degraderen’. Nu komt Holffman bij Audi Sport vandaan, dus wellicht vindt’ ie dat heel erg leuk. Vanaf 2026 is Audi de partner van Sauber.

Een beslissing wordt deze week genomen. In eerste instantie mag de RVC van Audi zeggen wat ze vinden. Niet dat dat veel uitmaakt, want de RVC van Volkswagen AG heeft daadwerkelijk wat te zeggen en trekt daadwerkelijk aan de touwtjes, aldus Carbuzz.

Mocht Volkswagen Hoffman de laat uitsturen, dan is dat geen bijzondere move. Herbert Diess, de grote VW-baas die Volkswagen naar een EV-toekomst moest brengen, werd ook al geslachtofferd omdat het te lang duurde en problemen bij VW’s software-divisie Cariad.

Via: Carbuzz

Fotocredit: Zwarte e-tron GT door @joepvandenbergh via Autoblog Spots!