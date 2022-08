Tweede vrije training Spa: wie heeft de beste kaarten?

Na ontwaakt te zijn uit de zomerslaap komen de F1-auto’s voor de tweede keer in actie vandaag.

Na de zomerstop is er vandaag eindelijk weer Formule 1-actie. We beginnen meteen goed, met de GP van België. Traditioneel één van de hoogtepunten van de kalender. Deze race belooft extra interessant te worden, omdat het halve grid achteraan moet starten.

Maar eerst is het tijd voor de tweede vrije training in België. De baan is nog niet 100% droog, maar het gros van de coureurs gaat op mediums en hards de baan op. Schumacher gaat zelfs gelijk voor softs.

Verstappen zet aan het begin van de sessie de snelste tijd neer, van 1:47.699. Die wordt even afgepakt door Sainz, maar Max pareert meteen weer met een snellere tijd. Als Max voor soft gaat zet hij een tijd neer van 1:45.507.

Zijn teamgenoot Perez wordt intussen voorzien van een nieuwe achtervleugel. Het blijkt dat hij DRS-problemen had. Red Bull heeft dit issue dus nog steeds niet volledig uit kunnen bannen. Perez blijkt uiteindelijk ook hydraulische problemen te hebben, waardoor hij een groot deel van de training in de garage doorbrengt.

Verstappen lijkt dit weekend daarentegen met vertrouwen tegemoet te kunnen zien, al moet hij zondag vanaf achteren starten. Gelukkig geldt dat ook voor zijn grootste rivaal, Charles Leclerc. Vanuit Mercedes gaat er vooralsnog weinig dreiging uit.

Aan het einde van de tweede vrije training gaat het toch weer regenen, wat ervoor zorgt dat Schumacher in het grind terecht komt. De andere coureurs hebben weinig trek om op dezelfde manier (of erger) te eindigen, dus er is weinig actie meer richting het einde van VT2.

Aan het eind van de tweede vrije training op Spa, ziet de top 10 er als volgt uit: