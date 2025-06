Lekkerste BMW E30 van Marktplaats verhult een 3.7-liter grote verrassing

Weinig show, heel veel go!

De BMW 3 Serie kwam eigenlijk pas écht op gang met de E30-generatie. In mijn belevingswereld is dit dan ook de eerste echte 3 Serie. Waarschijnlijk doordat dit de eerste Dreier was met een M-versie. En misschien is het ook wel de mooiste 3 Serie aller tijden.

Er staan er zo’n zestig te koop op Marktplaats, variërend van afgetrapte Tourings en 316i’tjes die je voor een paar duizend euro kunt oppikken tot prachtige M3’s van € 140.000. Een verborgen pareltje onder de E30-occasions is het exemplaar op de afbeeldingen: een 325i uit maart 1987.

Op het eerste oog is er weinig speciaals op te merken. Oké, er zit een volledig M-Tech-bodykit op die er puik uit ziet, maar verder? Niet veel geks, toch? Wie verder kijkt dan zijn neus lang is, ziet hier een prachtstuk staan.

De BMW E30 AC Schnitzer op Marktplaats

Het chassis en de koets van de 3 Serie is volgens de verkoper volledig gerestaureerd. Er zijn geen bekende plekjes met roest of schade. Dat is al vrij bijzonder voor zo’n oude auto. Daarnaast is er een nieuwe benzinetank en zijn de slangen vernieuwd. Maar het pronkstuk van de E30 is de krachtbron.

In het vooronder ligt nu een originele 3,7-liter zes-in-lijn motor van tuner AC Schnitzer. Het tuninghuis bouwde het motorblok ooit op basis van een 3.5-liter zescilinder uit een 535i. De krachtpatser produceert 260 pk en 363 Nm. In een E30! Ook de spruitstukken zijn van AC Schnitzer. Aan de M30-motor zit een speciaal omgebouwde Supersprint-uitlaat van RVS.

Ondanks zijn leeftijd ziet de BMW E30 AC Schnitzer van Marktplaats er aan de binnenkant nog erg goed uit. Die dobbelstenen zouden we misschien weglaten, maar verder valt hier weinig op aan te merken. De twee stoelen voorin zijn van Recaro en de raampjes gaan elektrisch omhoog en omlaag. Voor de kenners: de boordcomputer is nog een oud exemplaar met 13 knoppen.

Volgens de particuliere verkoper verkeert de BMW in topstaat en hoef je zelf (voorlopig) niets te doen aan de getunede 3 Serie. Er is geen richtprijs vermeld op Marktplaats. Het hoogste bod staat op het moment van publiceren op € 27.500. Bied jij mee?