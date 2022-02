Dit is de dikste diesel die je op Marktplaats kunt vinden

Dikke diesels, we houden ervan. Er staan er best wat op Marktplaats, maar we gaan het vandaag eens hebben over de dikste diesel die je daar kunt vinden.

Wij bij Autoblog zijn natuurlijk echte petrolheads. Dat moet wel, anders kun je niet fatsoenlijk werken bij het allerbeste automotive blog van heel de wereld en omstreken en ver daarbuiten. Dat zie je ook aan de auto’s die in de Autoblog Garage staan. Allemaal benzine’s. Behalve twee…

De zeer gewaardeerde collega @willeme rijdt een dikke, vette getunede BMW 325D uit de E91-serie. En ondanks dat het een oliestoker is, kan het zomaar eens de snelste auto uit onze garage zijn. Want dat ding is bruut, niet te geloven.

En dan ondergetekende. Die rijdt een Porsche Cayenne met een 3.0 diesel. Inmiddels wel gechipt, dus met meer dan 300 pk en 600Nm op alle vier de wielen. In mijn optiek best een dikke diesel, alleen bij het slagschip dat we op Marktplaats vonden is het een mietje. Sterker nog, het is een ongelofelijk mietje vergeleken bij de dikste diesel van Marktplaats.

We hebben het over de Audi Q7 6.0 V12 TDI.

We hebben het natuurlijk over de Audi Q7 V12 TDI. Een kanon van een SUV die feitelijk is uitgerust met twee keer de motor uit mijn Cayenne. Twee keer 3.0 V6 is 6.0 V12, toch? In de Q7 levert dit monsterlijke blok 500 pk en 1000 Nm koppel. Daarmee rij je 100 kilometer per uur in 5,5 seconden en houdt de pret op bij een begrensde 250. In een rijtjeshuis op wielen hè?

Deze Audi op Marktplaats weegt 2605 kilo. Laat die prestaties dan maar even op je inwerken. Om dat gewicht ook weer een beetje bijtijds te laten stoppen, is de dikste diesel die we konden vinden uitgerust met keramische remmen. Remt niet alleen beter, blijft ook wat langer heel, als het goed is.

Koop jij de dikste diesel van Marktplaats?

De Audi Q7 V12 diesel heeft in zijn 12-jarig bestaan niet stilgezeten, maar er staat ook geen duizelingwekkend aantal kilometers op de teller. Het zijn er net geen 140.000. Binnenin ontbreekt het je ook aan niets, zo heb je een dubbel schuifdak, sportstoelen met verwarming, schermpjes in de hoofdsteunen, dode hoek detectie en natuurlijk kun je alles elektrisch verstellen en bedienen.

De prijs voor de dikste diesel van Marktplaats is op 5 piek na 50.000 euro. Daarmee ben je er helaas nog niet, de motorrijtuigenbelasting komt uit op 870 euro per kwartaal. En ik heb begrepen dat de diesel in Nederland ook niet meer zo goedkoop is. Dus als het je laatste geld is, loop dan maar even verder. Heb je het geld wél en wil jij voortaan in de dikste diesel van Nederland rijden, ga dan naar Marktplaats en sla je slag.

En dan niet stiekem rondjes rijden langs het partijkantoor van GroenLinks hè?. Vindt Jesse niet leuk namelijk.