Waarom is er voor 4,5 miljoen euro aan Audi A8 op kenteken gezet?

Er zijn zeven stuks Audi A8 op kenteken gezet voor 650.000 euro per stuk. Wat is hier aan de hand?

Ons openbare RDW-register heeft vele voordelen. Zo kun je bij elke auto die je spot het kenteken snel door de check gooien en precies alles erover weten. Niks aan persoonsgegevens, wel alles aan uitvoering, cataloguswaardes en registratiedata. Het nadeel is dat sommige vragen in verband met privacy niet uit een RDW-rapport beantwoord kunnen worden. Neem het ietwat bijzondere tafereel dat aan ons getipt werd.

Dure Audi A8

Er is namelijk een Audi A8 op kenteken gezet op 3 augustus jongstleden. In een cynische bui zouden we zeggen dat het op kenteken zetten van een A8 al een bijzonderheid is, maar dat gebeurt nog wel vaker. Wat gelijk opvalt is de cataloguswaarde van 647.847 euro. Je kunt een Audi A8 in de configurator aardig duur aankleden, maar ver boven de twee ton ga je niet komen.

A8 of S8?

Er zijn meer dingen aan de hand. Zo kun je de A8 nog maar in twee uitvoeringen krijgen: A8 TFSI e (3.0 V6 met plug-in) en S8 (4.0 V8). Het kenteken zegt A8, maar de motorgrootte is 4.0 liter. En we hebben gecheckt, bij een S8 staat er dat het een S8 betreft. De laatste tip die wat meer antwoorden geeft is het opvallende leeggewicht van 3.850 kg. De combinatie A8, S8-motor en hoog gewicht kan maar één ding betekenen: het gaat om een Audi A8 Security. De af fabriek gepantserde A8 voor beveiligingsdoeleinden kreeg de motor van de S8 om ondanks het gewicht nog een beetje vooruit te kunnen komen.

Zeven stuks

Doe maar duur: na het kentekenrapport van die ene A8 volgden er nog zes meer. Er zijn in totaal zeven A8 Security’s op kenteken gezet, allemaal precies na elkaar en allemaal voor 647.847 euro. In totaal dus even 4.534.929 euro afgetikt voor deze Audi’s. Tel uit je winst! Al hebben wij niet het gevoel dat dit om een verzamelaar gaat die voor elke dag van de week één gepantserde A8 wilde.

Van wie?

De RDW deelt geen persoonsgegevens en dus weet je nooit helemaal zeker wie of welke instantie deze Audi A8’en nodig heeft. Het zal wel iets overheid-gerelateerds zijn, de Dienst Speciale Interventies bijvoorbeeld. Maar als iemand meer zekerheid kan bieden over wat voor doeleinden 4,5 miljoen euro aan gepantserde Audi A8 heeft, horen wij het graag!

Met dank aan Jeroen voor de tip!