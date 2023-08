Welk merk zou jij plakken op dit interieur?

Dat is best een aardig interieur, maar welk merk gaat een auto met deze binnenkant op de markt brengen?

Het zijn de jaren van het overleven. De wens van de wereld om veel meer schone auto’s te bouwen gaat als je het ons vraagt vele merken de kop kosten. Dus moet je creatief zijn in je oplossingen. Of juist totaal niet creatief, zoals Mitsubishi. Met de ‘nieuwe’ ‘Colt‘ en ‘ASX‘ is er in ieder geval veel geld bespaard, maar of het gaat werken? Dan zien we toch liever een compleet nieuw model in plaats van opgewarmde liflafjes van Renault.

Mitsubishi XForce

Welnu, er is een gloednieuwe Mitsubishi. In concept– en bijna-productievorm hebben we de auto al mogen zien maar nu is alles aan de auto officieel. Waaronder de naam, die er nog niet was (eerder werd de auto ‘MZN’ genoemd). Toch blijkt Mitsubishi al wat geïmpliceerd te hebben met de naam XFC Concept, want de auto heet Mitsubishi XForce.

Klinkt best stoer en voor een crossover zit er ook nog best een stoer design aan vast. Mitsubishi stapt af van het Dynamic Shield Design, de designtaal die de auto’s van de afgelopen tien jaar hebben gekregen. In plaats daarvan heet de nieuwe designtaal die debuteert op de XForce Silky & Solid. Het oogt prima, beter dan de ietwat heftige designs van de afgelopen jaren. Ook is het best gelukt om een ietwat eigen gezicht te geven aan de XForce.

Interieur

Het interieur is wat ons betreft het hoogtepunt van de Mitsubishi XForce. Uitgaande Mitsubishi’s waren een verzameling van alle soorten goedkoop plastic die je kon vinden met designs uit het jaar kruik, maar dan met een ietwat modern schermpje ergens opgeplakt. De interieurs van de ASX en Colt zijn al iets beter, maar dat is valsspelen, want dat is van Renault. Nee, de XForce heeft een volledig opnieuw ontworpen cabine en het oogt allemaal dikke prima. Een moderne touch door twee grote schermen (8 inch tellerbak, 12,3 inch infotainmentscherm), een mooie mix van materialen en iets minder goedkoop ogend plastic. En er is niet gelijk gekozen voor een digitale revolutie, zaken als de airco kun je nog bedienen met fysieke knoppen. Dikke duim daarvoor.

Motoren

Qua motoren is het allemaal minder spannend. Nee, qua motor is het minder spannend. De voor nu enige aandrijflijn van de Mitsubishi XForce is een 1.5 liter viercilinder (4A91) gekoppeld aan een CVT en voorwielaandrijving. Daarmee zet de XForce een niet echt indrukwekkende 105 pk en 141 Nm op de weg. Hoe snel de XForce sprint wordt niet eens vermeld. Wel wordt duidelijk dat ondanks het missen van vierwielaandrijving je wel min of meer je mannetje kan staan in het onverharde met de XForce. Niet in de laatste plaats door verschillende rijmodi waaronder ‘Wet’, die de auto meer controle geeft op nat asfalt.

Verkoop

Is de Mitsubishi XForce voor ons? Nee. De onthulling was op de autoshow van Indonesië en dat wordt één van de belangrijkste markten. Daarna zijn meerdere markten aan de beurt in Azië, Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en Afrika. Europa en de VS worden niet genoemd. Met een zuinige hybridemotor had dit een perfecte ASX-opvolger kunnen zijn. Zeg nooit nooit, maar we weten ook niet wat je kunt verwachten.