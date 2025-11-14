Waarom jij deze heerlijke gelimiteerde sportwagen niet mag kopen

En het heeft niks met geld of locatie te maken: het bemachtigen van deze heerlijke gelimiteerde sportauto heeft te maken met geluk.

Toyota en Subaru werken nog steeds goed samen. Dat heeft beide kanten op voordelen. Voor Subaru kunnen ze nu profiteren van Toyota’s EV-bases om zelf aan de slag te gaan met de Solterra en Trailseeker bijvoorbeeld. En voor Toyota betekende het dat ze sinds 2012 al de Subaru-boxer mochten gebruiken voor een leuke, achterwielaangedreven sportauto.

Subaru BRZ

Wel was een deel van de deal dat Subaru zelf ook aan de slag mocht met de sportauto en dat leidde tot de BRZ. Het is een identieke auto aan zijn Toyota-broer, de GT86 (nu GR86), die voor de echte nerds een leuk spelletje zoek de verschillen is. Beide generaties hebben in beide auto’s een 2.4 liter D-4S boxermotor van Subaru onder de kap. Deze heeft in de basisversie 235 pk. In tegenstelling tot Toyota komt Subaru geregeld met speciale aangepaste versies van de BRZ. Dat is nu niet anders.

Subaru BRZ STi Type RA

Er was al eens een Subaru BRZ STi, maar die wordt nu opgevoerd om tot de Type RA te komen. RA staat historisch gezien voor Record Attempt en werd vooral gebruikt voor Impreza’s. Nu krijgt de BRZ deze aanduiding ook. In dit geval staat het voor extra inspanningen om de BRZ STi weer een stukje beter te maken. Subaru meent daarvoor inspiratie opgedaan te hebben uit de Super Taikyu-raceserie in Japan.

Voor wie op meer power hoopt, dat is niet het geval. In plaats daarvan is de Subaru BRZ STi Type RA in elk ander geval de meest geoptimaliseerde BRZ ooit. De hele krukas inclusief zuigers is aangepast, inclusief tuning in de ECU om deze optimaal te laten werken. Een nieuwe koppelingsplaat en vliegwiel worden aan de transmissie toegevoegd. Je krijgt voorin een instelbare veerpootbrug, nieuwe dempers, een nieuw differentieel, een STi-performanceuitlaat en verder alle aanpassingen die je kent van de STi: koolstofvezel aerodynamische onderdelen, BBS-velgen en optioneel een lel van een koolstofvezel achtervleugel.

Loterij

We zeggen optioneel, maar het zit iets anders voor de Subaru BRZ STi Type RA. In Japan worden veel gelimiteerde modellen niet als op=op aangeboden, maar wordt de voorraad verloot als meer mensen interesse tonen dan dat er auto’s te verdelen zijn. Bij de Subaru BRZ STi Type RA worden er in totaal 300 stuks gebouwd, en die worden allemaal verloot. Je moet dus eerst uitgekozen worden om het privilege te krijgen om hem te kopen. En dan is het ook nog eens zo dat Subaru 200 Type RA’s zonder spoiler en 100 met spoiler gaat bouwen. Dus optioneel is een moeilijk woord: het gaat om puur geluk. En pas als je ingeloot wordt mag je de 27.685 euro voor de spoilerloze, of 30.502 euro voor de bespoilerde, overmaken naar de Subaru-dealer.

Die bedragen vallen mee en gezien de lekkere pure natuur van de BRZ lijkt deze Type RA best een toffe deal. Maar je moet er dus geluk voor hebben. Eerlijk verdeeld, maar alsnog geen garantie op eentje bemachtigen.