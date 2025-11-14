Zet je schrap: McLaren lijkt nu écht met SUV te komen

Insiders weten het al zeker: een SUV van McLaren is op komst en dit weten we erover.

Het bouwen van een SUV lijkt verloedering te zijn van je kernwaarden. Want een SUV is vooral praktisch, vaak niet echt sportief. Ja, sportief voor een vijf meter lang slagschip misschien. Maar een merk als Porsche, Ferrari of Lamborghini dat altijd op zoek is naar de beste balans uit een middenmotor-met-achterwielaandrijving-setup, kunnen die er wel iets leuks van maken?

McLaren SUV

Het antwoord op die vraag is: het maakt niet uit. Voor liefhebbers staan de Cayenne, Purosangue en Urus misschien voor verloedering. Maar voor de markt staat het voor geld printen voor de fabrikanten. Merken die het niet aandurven zijn dus dapper, maar laten ook gratis geld op de plank liggen. Oftewel: dapper hoor, McLaren, om nog steeds te overleven met een gamma dat enkel bestaat uit supercars. Maar is dat houdbaar?

Dat lijkt nu van niet, maar dat wisten we eigenlijk al door een plan dat begin dit jaar wereldkundig gemaakt werd over de toekomst van McLaren. In het kort: het merk fuseerde onder een nieuwe geldschieter met een merk dat een revolutionair gamma auto’s wilde neerzetten, maar door deze fusie werd besloten om deze modellen als McLaren uit te brengen. Zo wordt McLaren als supercarmerk hopelijk bijgestaan door McLaren als luxeautomerk. Een beetje zoals Porsche het doet: enerzijds vasthouden aan de sportauto’s en anderzijds een imperium opbouwen aan praktischere luxeauto’s als de Cayenne, Taycan en Panamera.

Afbeeldingen zijn van de Xiaomi YU7 omdat menigeen die op een McLaren SUV vindt lijken.

Eerste details

Insiders hebben hun kennis gedeeld met Automotive News, maar ook de man in regenjas kon ons bij Autoblog wat inzicht geven. Daardoor hebben we al een paar details die, ondanks niet bevestigd, een beeld zouden moeten geven voor de McLaren SUV. De basics: de codenaam is P47 en het wordt een ‘op performance gerichte SUV met V8 die als instapper gepositioneerd wordt’. Zelfs de instapper heeft dus een V8, dat is een mooi begin. Het wordt net als bijvoorbeeld een Porsche Cayenne Coupé een SUV met aflopende daklijn, maar dan wel een maatje groter. Het studiemodel zou op 24 inch velgen rollen. Volgens een dealermedewerker (en ja, die hebben hem dus al gezien) gaat het om een ‘gesculpteerd en gespierd model dat zeker niet verloren raakt in het sport-SUV-segment.’ Daarnaast wordt de auto gedefinieerd door gespleten koplampen en een grote dakspoiler en diffusor.

De man in regenjas kan er nog aan toevoegen dat de McLaren SUV niet zomaar een generieke V8 krijgt om maar te doen alsof het iets cools is. Nee, de auto zou dezelfde motor krijgen als de McLaren W1 hypercar. Wel met iets minder vermogen, maar gezien de meer dan 1.200 pk van de W1 mag dat ook wel. De SUV zou het houden op 1.000 pk. Qua prijs zou de McLaren SUV iets boven de Urus komen te zitten, zo’n 50.000 euro. Dat zou in Nederland wel betekenen dat de 400.000 euro wordt aangetikt. Maar goed, dat is nog steeds twee ton goedkoper dan de Purosangue, ondanks het missen van vier cilinders.

McLaren’s W1 zorgde voor de nodige opschudding, want door de flink vertraagde Artura en de op leeftijd rakende (in de basis) 750S en GTS lijkt het merk een beetje toe te zijn aan iets nieuws. Een McLaren SUV zou zeker iets nieuws zijn, maar er komt meer. Het merk plant vanaf 2028 om elk jaar met een nieuw model te komen, waarvan de instap-SUV en een 800 pk sterke coupé het eerste wapenfeit zouden moeten zijn.