Wat klopt er niet aan deze Brabus G-Klasse op Marktplaats?

Er staat weer eens een Brabus G-Klasse op Marktplaats die zelfs doorwinterde autofanaten een double take laat doen.

Je zou zeggen dat je het gekste qua Mercedes G-Klasses wel hebt gezien. Is het niet de ellenlange uitgerekte eerste generatie of fors geüpdatete tweede generatie, of nu zelfs een elektrische variant, dan is het misschien wel het enorme aanbod getunede exemplaren. Zoals huistuner Brabus. Ooit konden die van elke G een subtiele dikmobiel maken door de motor aan te pakken, maar tegenwoordig spelen ook de heren uit Bottrop mee met het zo clownesk mogelijk maken van de Geländewagen. Mercedes kondigde onlangs aan dat ze met een dakloze én kleine G komen, dus verwacht nog meer bijzonderheden.

Kleine G

Mocht je gevoel voor humor hebben, dan zou je zeggen dat die kleine G-Klasse al lang en breed gebouwd en in productie is. Hij heet Suzuki Jimny en ook al beweert Suzuki dat het een knipoog is naar de verre voorvader van deze kleine offroader, hij lijkt wel héél erg op een te heet gewassen G-Klasse. Da’s niet erg, sterker nog, het opent een wereld aan mogelijkheden voor tuners. Bewijs daarvoor vinden we op Marktplaats.

Suzuki Jimny imiteert Brabus G-Klasse op Marktplaats

Een Brabus G-Klasse te koop bij een firma als Gräper, dat vinden we niet gek. Al lijkt het bedrag dat op de prijskaart staat weinig voor een nieuwe Brabus G-Klasse, die zijn namelijk nog aardig prijzig. En dan valt het kwartje. Dit is dus een van voor naar achter aangepakte Jimny om op een Brabus G-Klasse te lijken.

En dat ging niet over één nacht ijs. Widebody, nieuwe bumpers, zelfs de bullbar die de nieuwe G-Klasse optioneel heeft, AMG-velgen, verstralers in het dak en zelfs zaken als AMG-zijuitlaten zijn toegevoegd. Nergens vind je meer de Suzuki-logo’s, overal staan Brabus-logo’s en teksten zoals je die ook vind op een echte Brabus. Op foto’s kan je iemand er wellicht nog mee voor de gek houden, maar in het echt valt het kleine formaat wel op.

Binnenin lijkt het niet perse helemaal op een Brabus G-Klasse in deze aangepaste Jimny op Marktplaats, je kan nog goed zien dat het de Suzuki-cabine is. Wel is op de meeste plekken het standaard plastic vervangen door oranje leder, zelfs een Brabus-achtig ruitjespatroon op de deurbekleding en stoelen. Het gaat om een gewone Jimny met vier zitplaatsen, geen bedrijfsversie. Dat betekent dan weer wel dat je net als zijn grote voorbeeld een achterdeur in plaats van klep hebt en een uitwendig reservewiel.

Kopen

De Brabus G-Klasse op Marktplaats die stiekem een Suzuki Jimny is kost wel een serieuze duit. Het is de duurste Suzuki van Marktplaats en dat zou je niks moeten verbazen met een meeneemprijs van 69.950 euro. Motorisch is het nog steeds de 102 pk sterke 1.5 viercilinder gekoppeld aan een automaat, dus qua uitlaatgeluid houd je mensen minder voor de gek. Het gaat om een 7.640 km ervaren exemplaar uit 2021. Koop dan!?