HEET! Subaru wil STi terug

De meeste mensen willen juist af van hun STi, maar Subaru wil STi graag terug.

Onlangs gaf collega @Loek nog een fraaie redevoering over waarom niemand een Subaru koopt in Nederland. Ze zijn nog al prijzig en niet heel erg onderscheidend dezer dagen. Ooit kon je bij Subaru terecht voor een redelijk voordelige vierwielaangedreven über betrouwbare familiebak voor relatief weinig geld. Of nou ja, in ieder geval minder geld dan een Audi Quattro die maandelijks stuk ging. Maar tegenwoordig is er meer verkrijgbaar met AWD…en zijn Subie’s peperduur.

In ‘Murica heeft Subaru een trouwe schare fans die sowieso wel iets hebben met scharen. Maar het merk wil meer klanten aantrekken, ook in Europa. En om dat te bereiken, denkt dat Europese eindbaas van het merk dat het goed is om STi terug te brengen. Dat kennen de meesten van ons natuurlijk nog als het sportieve label op de veelal blauwe bleppers van Subaru met de gouden wielen. Stefano van de straat Dello Stritto geeft bij Autocar aan:

There are plans to bring back the sportiness in Subaru. Ask the average person what Subaru means, and they’ll say STi. You can’t disassociate this from Subaru. So we need to bring sportiness back to Subaru.

Wat dat zou kunnen worden liet een concept van vorig jaar nog zien, genaamd Project Midnight. Maar helaas wordt het niet zo’n feest, dankzij Uirrrrrroooooooopa. In plaats daarvan krijgen we mogelijk een geëlektrificeerde STi:

With an EV, you’ve got the power and performance, and you’ve got an all-wheel-drive system. We’re working on more sporty models, and electrification allows us to do this. Let’s face it, it’s nice to have that prospect of a future WRX STI – super-fast, gold wheels, blue color. This is what we want, at the end of the day.

Subaru heeft in ieder geval al de baaaaadge STe laten registreren mocht het zo ver komen. Klinkt wat ons betreft iets minder infectieus, dus misschien moeten ze maar gewoon STi handhaven. Waarvan akte?