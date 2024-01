Waarom kregen wij deze nuchtere Peugeot nooit officieel?

Een crossover van Peugeot, die de crossover-hype eigenlijk een beetje voor ging. Dat klinkt als een succes, maar wij kregen hem niet eens. Toch ook weer wel. Hoe zit dat?

Als je denkt aan auto’s waarvan er maar een handjevol zijn in Nederland, denk je vast aan peperdure exoten. Dat kan echter erg meevallen hoe ‘exotisch’ een auto is in het grote plaatje om toch een zeldzaamheid te zijn in Nederland. Zo zijn er maar negen stuks van de Peugeot 4008 in Nederland. Deze werd hier namelijk nooit officieel geleverd. Wij vragen ons bijna 12 jaar na dato af waarom eigenlijk niet.

Peugeot 4008

Deze in 2012 gepresenteerde kleine crossover van Peugeot heeft namelijk alles in huis om een droomauto te zijn voor elke nuchtere Nederlandse huisvader. SUV-uiterlijk en dus hoge zit, voldoende opties, een prima smoelend Peugeot-gezicht: geef toe, liever dit dan een eerste generatie 3008, toch? Het is niet voor niks dat de tweede 3008 eigenlijk meer een opvolger van de 4008 is dan zijn ietwat vreemde naamgenoot.

Mitsubishi

Waarom Peugeot de 4008 niet hier leverde kunnen wij niet helemaal meer vinden, maar we kunnen twee zaken bedenken. Bijvoorbeeld dat het geen Peugeot is. Ja, er staat Peugeot op, de designtaal lijkt op die van het Franse merk en hij werd door Peugeot als eigen model verkocht. De basis is echter van Mitsubishi. Die verkocht hem in Nederland wel als ASX. Je weet wel, dat model wat rond 2010 een aardig succesje was, toen zo vaak gefacelift werd dat het niet leuk meer werd en nu een Captur met een Mitsubishi-badge is. De ASX stamt uit de tijd dat Mitsubishi meer dingen deed met PSA.

4007

Daar komt reden twee om de hoek kijken, wederom als we een gok mogen doen: de keer vóór de 4008 dat Peugeot hier een SUV leverde, was geen massaal succes. De 4007 was de eerste samenwerking tussen PSA en Mitsubishi, waar de basis de Outlander van Mitsubishi was. De auto was dus een beetje te Japans om een echte Peugeot of Citroën te zijn.

Verkoopdomper

Grappig genoeg durfde Citroën namelijk de ASX wél aan als eigen model in Nederland met de C4 Aircross. Zonder succes. Van de eerste ASX zijn er in totaal 12.000 verkocht in Nederland, de C4 Aircross liep vast op minder dan 750 exemplaren. Bij de 4007/C-Crosser/Outlander was het niet veel beter: bijna 5.500 Outlanders, terwijl de 4007 en C-Crosser de 400 stuks net haalde. Grappig feitje: dat drietal zou na initiële productie in Japan verhuizen naar VDL Nedcar in Born, maar dit ging niet door.

4008 in Duitsland

Dat brengt ons terug bij de Peugeot 4008. Wellicht had Peugeot gewoon gelijk: dit was net als de C4 Aircross en de 4007 een relatieve ramp geweest. Daarom is het voor ons altijd verboden fruit geweest en staan er dus maar een handjevol op kenteken. Je hoeft echter niet ver te zoeken. In Duitsland en België kon je de 4008 gewoon nieuw kopen. Wij hebben dus in Duitsland de duurste(1!!1!) 4008 gevonden en dit is wat je krijgt.

Vooral het interieur valt op. Maar dan vooral hoe niet-Peugeoterig het is. Het wordt hier wel duidelijk met alle PSA-Mitsubishi-projecten dat Mitsubishi vooral het werk deed en PSA het klakkeloos overnam. Voor echte Peugeot-fans voelt dit dan waarschijnlijk ook vreemd.

In dit exemplaar lijkt de motor wel van Peugeot te zijn, namelijk de 1.6 HDi met 114 pk. Wel gewoon met 4WD! Of het echt een goede offroader is, dat denken wij van niet. Maar voor die ene zachte berm ben je dan wel voorbereid.

Kopen

Dit exemplaar is dus de duurste Peugeot 4008 in Duitsland, in ieder geval volgens Mobile.de. De auto uit 2016 heeft 95.100 km op de teller en de verkoper wil er nog 12.900 euro voor zien. Het zou best gaaf zijn om deze exoot-die-stiekem-geen-exoot is naar Nederland te halen, al kunnen we niet beloven dat je er een betere auto dan een ‘gewone’ ASX aan overhoudt. Kopen kan in ieder geval op de advertentie van de Peugeot 4008.