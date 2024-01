Volkswagen ID.2 uitgesteld, met bijzondere reden

Volkswagen lijkt niet zoveel haast te hebben met een betaalbare EV.

Langzaam maar zeker beginnen er meer betaalbare EV’s te komen. Vorig jaar waren er al twee interessante nieuwkomers: de Citroën ë-C3 en de BYD Dolphin. Daarnaast komt dit jaar de nieuwe Renault 5, die ook rond de 25 mille moet kosten.

Maar hoe zit het met de Duitsers? Er was natuurlijk de Volkswagen e-Up, maar die krijgt niet direct een opvolger. We hebben wel de ID.2 als concept gezien, maar die staat pas op de planning voor 2025. En het slechte nieuws is: volgens Auto, Motor und Sport is deze auto nu ook nog uitgesteld.

Volgens het Duitse magazine zal de ID.2 nog wel in 2025 gelanceerd worden, maar zal de auto slechts in beperkte aantallen gemaakt worden. Pas in 2026 wordt opgeschaald naar grootschalige productie.

De reden voor dit uitstel is interessant: naar verluidt heeft Volkswagen hiervoor gekozen vanwege de versoepeling van de Euro 7-norm. De vrees was dat Euro 7 – wat in 2025 ingevoerd zou worden – betaalbare auto’s de das om zou doen.

De auto-industrie heeft echter voor elkaar gekregen dat Euro 7 flink afgezwakt wordt en pas ingaat in 2030. Dat zet de zaken in een ander daglicht. Het schijnt dus dat Volkswagen hierdoor minder haast heeft met de ID.2. Ze kunnen immers nog veel langer Polo’s blijven verkopen.

Daarmee zet Volkswagen zichzelf wel op achterstand qua EV’s. Zoals gezegd komen andere merken wél al eerder met een betaalbare EV. En intussen breidt Volkswagen het gamma alleen maar naar boven uit, met de ID.7 die minstens 60 mille moet kosten.