De PORSCHE 997.2 Turbo Cabrio van Dick heeft het ALLEMAAL #MijnAuto

In deze video stapt Wouter in de werkelijk unieke Porsche 997.2 Turbo Cabrio van Dick.

Een auto met een verhaal dat net zo bijzonder is als zijn specificatie. Dick kwam de auto toevallig tegen in Duitsland en was meteen verkocht. Niet alleen omdat het een 997 Turbo is, maar vooral vanwege het extreem zeldzame crema-interieur, volledig in leder uitgevoerd met contrasterende stiksels.

Van stoelen tot binnenspiegel, van jas-haakje tot luidsprekerkap: alles is bekleed. Een volledig Porsche Exclusive-uitspatting, oorspronkelijk bedoeld om te tonen wat Porsche in 2011 allemaal kon personaliseren.