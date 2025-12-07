De PORSCHE 997.2 Turbo Cabrio van Dick heeft het ALLEMAAL #MijnAuto

In deze video stapt Wouter in de werkelijk unieke Porsche 997.2 Turbo Cabrio van Dick.
Een auto met een verhaal dat net zo bijzonder is als zijn specificatie. Dick kwam de auto toevallig tegen in Duitsland en was meteen verkocht. Niet alleen omdat het een 997 Turbo is, maar vooral vanwege het extreem zeldzame crema-interieur, volledig in leder uitgevoerd met contrasterende stiksels.
Van stoelen tot binnenspiegel, van jas-haakje tot luidsprekerkap: alles is bekleed. Een volledig Porsche Exclusive-uitspatting, oorspronkelijk bedoeld om te tonen wat Porsche in 2011 allemaal kon personaliseren.
Reacties
Pordon zegt
Soms heb je van die dingen waarvan je denkt leuk dat het kan maar of het ook moet? Dit is daar zo’n geval van. Wat een spuuglelijke samenstelling van een verder heerlijke auto.
HZW zegt
Dat Duitse auto tijdschriften verhaal komt mijn bekend voor, elke Dinsdag en Donderdag lagen de nieuwste versies in de winkel.
Ik had in die tijd echt een heel rijtje die consequent gekocht werden, sommige kwamen op Dinsdag uit en andere op Donderdag.
Auto Motor und Sport, AutoZeitung, AutoBild, Gute Fahrt, Mot, enz.
mark997gt3 zegt
Mooi filmpje met enthousiaste eigenaar. Het gaat inderdaaad niet altijd om de nieuwste en snelste.
De 997 is misschien wel de essentie van de 911. Relatief compact, niet te groot of te breed, klassieke lijnen, ruim voldoende vermogen (turbo al teveel ) en modern genoeg.
Maar de conclusie is uiteindelijk toch dat een 992 en een 997 bezitten eigenlijk het beste compromis is 😁!
vbarchetta zegt
Het zal best een bijzondere combinatie/configuratie zijn. Maar gelukkig verachillen smaken. Het is een Turbo geen standaard 911. Dit smeekt om kleurtje i.p.v. grijs. Mijn persoonlijke voorkeur zou rood / geel of felblauw zijn. Of als je dan toch voor saai grijs of zwart gaat dan met een beetje knallende interieur kleur zoals rood ofzo….