Waarom Mercedes je bewust gaat laten omrijden

Auto’s die anno 2018 op de markt worden gebracht zijn niet an sich beter bestand tegen diefstal in vergelijking met auto’s van tig jaar geleden. Dieven gaan met de tijd mee en gebruiken tegenwoordig slimme computers om in te breken in een auto. Overigens goed nieuws voor de partijen die bearlocks, GPS-systemen en stuursloten aanbieden. Met een Audi RS-product voor de deur zijn die zaken geen overbodige luxe.

Omdat professionele autodieven de autofabrikanten steeds een stapje voor blijken te zijn, moeten de fabrikanten iets anders verzinnen. Mercedes denkt zelf een alternatieve oplossing te hebben bedacht. Door criminele data aan de navigatie te koppelen, weet de auto of een gebied veilig is of niet. Mocht je willen parkeren in een voor jouw onbekend gebied en in de wijk speelt veel criminaliteit, dan adviseert de auto je om nog een blokje om te rijden. En wij maar lachen om pratende auto’s in Knight Rider..

De software is nu nog in ontwikkeling bij Mercedes. Tegenover Drive.au laat het merk weten dat de volgende generaties Mercedes-modellen over de techniek zullen beschikken. Door middel van kleurtjes geeft de auto informatie over de veiligheid van de omgeving. Groen is oké, geel is zoeken naar een ander plekje indien mogelijk en rood is getta f* outta here.

De ontwikkeling van deze software vindt plaats in Seattle. Aan de hand van de statistieken over criminaliteit in deze stad wordt het nieuwe systeem van Mercedes getest. Mocht Mercedes eenmaal zover zijn, dan hoeft dit niet te betekenen dat de functie ook naar Nederland komt. Het merk moet immers toegang hebben tot de statistieken en niet overal op de wereld is deze informatie op te vragen.