Definitief: AMG zal nooit een X-Klasse maken

Wie stiekem hoopte op een gruwelijk krachtige pick-up van Mercedes, kan die hoop bij deze door het toilet spoelen.

Sinds het in Affalterbach gebaseerde AMG deel uitmaakt van Mercedes is een aanzienlijk deel van de modellen in zekere zin door ze aangepakt. Dit gegeven geeft de liefhebber hoop dat de Duitsers op een bepaald moment ook aan de slag zullen gaan met de relatief nieuwe X-Klasse. Vanaf vandaag kunnen we deze stiekeme wens bij het grof vuil mikken, want de president van Mercedes-AMG heeft laten weten dat er niets van datgene zal gebeuren.

Hoewel dergelijke berichten veelal zijn gebaseerd op halfbakken uitspraken die slechts doen vermoeden dat we de hoop kunnen opgeven, is de AMG-baas in dit geval juist heel resoluut over het besluit. Tijdens de Amerikaanse onthulling van de vierdeurs AMG GT vertelde Tobias Moers tegenover het Australische Car Sales doodleuk: “There will be no X-Class AMG. Never.“

Hoewel Mercedes-AMG voor de officiële onthulling van de X-Klasse nog een ogenschijnlijk krachtig studiemodel (zie header) lanceerde, zegt de in Stuttgart gevestigde autofabrikant vandaag de dag absoluut geen plannen te hebben een AMG-uitvoering van haar enige pick-up te maken. Zonde, want we zouden maar wat graag een Duitse concurrent van de Ford Ranger Raptor of F-150 Raptor (rijtest) zien.

De voornaamste reden dat Moers beweert dat AMG nooit haar handen zal laten glijden over de X-Klasse, heeft te maken met de basis van de auto. Immers, de X-Klasse is geen volwaardige Mercedes, maar een op de Nissan Navara gebaseerde bolide. De verschillende culturen zouden Moers niet goed bij elkaar passen. Een logischere verklaring vinden we in het feit dat Mercedes-AMG geen zin heeft extra ontwikkelingskosten te maken voor een auto waarvan ze weten dat hij waarschijnlijk toch verlies gaat draaien.