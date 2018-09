Goliath 6×6 met 714 pk is te zot voor woorden

Een pickup met zes wielen is sinds de komst van de Mercedes-AMG G 63 6x6 dé nieuwe handtas onder de rijken. Hennessey Performance heeft in dit kader weer een nieuw project.

Het is niet de eerste keer dat het Amerikaanse autobedrijf met een 6×6 creatie komt. Vorig jaar presenteerde het merk de VelociRaptor 6×6, een pickup met zes wielen op basis van de Ford F-150 Raptor.

Is Ford nu niet je merk, dan heeft Hennessey vanaf heden iets anders voor je in petto. Met de Goliath 6×6 bieden de Amerikanen een alternatief. Dit apparaat is gebaseerd op de Chevrolet Silverado Trail Boss. Naast de toevoeging van twee extra wielen, is er een bed aanwezig en beschikt het enorme apparaat over 37-inch wielen. Het is denk ik een auto die je in het echt moet zien om te begrijpen hoe groot deze Goliath is.

De 6.2-liter supercharged V8 is ook niet met rust gelaten. Het vermogen werd gebracht naar 714 pk en 914 Nm koppel. Het gevaarte sprint daardoor in 4,8 seconden naar 100 km/u. De brullende achtcilinder hoor je goed dankzij een nieuw uitlaatsysteem. Mocht dit vermogen nou niet voldoende zijn, dan heeft Hennessey goed nieuws. Het autobedrijf gaat nog een upgrade aanbieden wat de power naar 819 pk brengt.

Er worden slechts 24 stuks gebouwd van de Goliath 6×6. Prijzen beginnen bij een schokkende 318.643 euro. Die prijs kan nog verder worden opgedreven door opties aan te vinken, door bijvoorbeeld te kiezen voor een gepersonaliseerd interieur.