Tesla tevreden met een winstgevend kwartaal

Dat is goed voor het vertrouwen.

Eerder werd al bekend dat Tesla een record aantal leveringen heeft gedaan in het derde kwartaal. Het was wel nog even wachten op het financiële plaatje. De resultaten zijn binnen en Tesla kan tevreden terugkijken op dit derde kwartaal.

De Amerikaanse autofabrikant heeft namelijk winst gemaakt over het derde kwartaal. Het gaat hier om 143 miljoen dollar. Het nieuws stemde aandeelhouders tevreden, want het aandeel Tesla ging bijna 20 procent omhoog toen het nieuws naar buiten kwam.

Tesla denkt de doelstelling om meer dan 360.000 auto’s te leveren dit jaar te gaan halen. CEO Elon Musk had nog meer positief nieuws te melden. Zo stelt de topman dat de bouw van de Gigafactory in Shanghai (China) voorloopt op schema, dat de ontwikkelingen van de Model Y tevens voorlopen op schema en dat Tesla in kwartaal drie 48 procent meer zonnepanelen heeft geleverd in vergelijking met het tweede kwartaal.

De verwachting is dat Tesla dit vierde en laatste kwartaal opnieuw records gaat breken. In het derde kwartaal lukte het de autofabrikant nipt niet om 100.000 auto’s te leveren. Dat zal mogelijk wel gaan gebeuren in deze laatste drie maanden van het jaar. In Nederland is leaserijdend Nederland dol op de auto’s van het merk. Hoewel de Model S en X registraties dit jaar keihard daalden, is de Model 3 een regelrecht succes.