Waarom Red Bull een half regendansje doet

Red Bull zet voorzichtig de Jive in teneinde morgen wat precipitatie te krijgen.

In de kwalificatie voor de Grand Prix van België die morgen verreden wordt, deed Red Bull zojuist vrij goede zaken. Max Verstappen kwam op de langste baan van het seizoen slechts zes tienden tekort op Hamilton. Eerder dit jaar was dat gat nog meermaals een dikke seconde. Bíjna had Max Emilian zelfs Bottas te pakken, maar dat mocht net niet zo zijn.

Teammaat Alexander Albon deed het ten opzichte van zijn eerdere prestaties dit jaar ook wel aardig. De Britse Thai gaf weliwaar weer een halve tel toe op Max, maar sluit ‘netjes’ aan als vijfde. Albonio moet van de mannen die hij eigenlijk zou moeten verslaan dit keer dus ‘alleen’ Ricciardo nog voor zich dulden. Beetje ingewikkelde zin, maar je begrijpt waarschijnlijk wat ik bedoel.

Albon zelf denkt dat het beter had gekund, maar stelt dat Red Bull voor een andere strategie gekozen heeft dan Renault. Bij de rode stier hebben ze de auto vast een ‘gemixte’ setup meegegeven, voor het geval het morgen vochtig is. Bij Renault, McLaren en Racing Point daarentegen gokt men vol op droog weer, dus hebben ze daar juist heel weinig vleugel staan.

Dat alles zou dus betekenen dat het voor Red Bull wel fijn is als er morgen regen valt. In dat geval kunnen ze vooral vooruit kijken in plaats van in de spiegels. Zo niet, zullen ze met name in de eerste ronde en bij eventuele herstarts na een safetycar wellicht een paar snelle mannen voorbij zien vliegen op het Kemmel Straight.

Voordat je echter denkt ‘ah dus bij regen gaat Red Bull ook even Mercedes inpakken’; dat is helaas niet het geval. Teambaas Christian Horner denkt namelijk dat ze bij Mercedes hetzelfde hebben gedaan als bij zijn eigen team. Dat blijkt ergens ook wel in de sectortijden. Mercedes pakt alle winst in sector 2, wat vroeger nog gold als Red Bull land. We weten dat dat niet ligt aan te weinig power voor sector 1 en sector 3. Op de rechte stukken zijn de roze Mercs immers super snel. Hoop jij ook op een herhaling van de start van 1998? Laat het weten, in de comments!