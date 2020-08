Motoren op een verlanglijstje

Ondanks dat de meeste dromen bedrog zijn.

Je kent het wel: uren het internet afstruinen en al het moois wat te koop is eens goed bestuderen. Ook in mijn geval gaat daar veel schermtijd aan op. Uren werd er getuurd naar M2 Competitions die nooit binnen het budget zullen vallen. Maar niet alleen naar auto’s, ook heel wat motoren zijn mijn beeldscherm gepasseerd. Waarschijnlijk een bezigheid waar menig motorrijder zich schuldig aan maakt en dan zul je ook vast een ultieme garage hebben samengesteld. Motoren die binnen handbereik liggen maar ook ver daar buiten vullen het verlanglijstje.

Meant to be: Ducati Desmosedici

Meestal probeer ik het leukste tot het laatst te bewaren maar precies op het moment van schrijven verscheen er plots een pareltje! Een Ducati Desmosedici RR, in mijn ogen dé Ducati. RR staat voor Racing Replica. Er zijn maar 1.500 exemplaren van de MotoGP replica gebouwd en dat maakt het bijzonder als er een te koop staat. De D16RR staat op mijn motoren verlanglijstje omdat ik het ontzettend knap vind wat Ducati deed. Deze replica ligt namelijk heel dicht bij de Desmosedici GP07, de machine waarmee Casey Stoner in 2007 de wereldtitel binnen sleepte. Buiten het feit dat Ducati de eerste was die een replica uit bracht die zo dicht bij het origineel was, hadden zij ook met gesmede magnesium velgen een primeur. De Desmocedici RR was de eerste productiemotor. Leuk detail: vanwege Europese regelgeving is de maat van de achtervelg 16 inch in plaats van 16,5. Veel bandenkeuze heb je ook niet. Om aan de Bridgestone Battlax 001’s te komen moet je eerst het kentekenbewijs kunnen tonen.

Het V4 blok is goed voor 200 pk op de krukas van de 171 kilogram wegende machine. Het blok heeft sinds 2008 18.301 kilometer gelopen. Nummer 54 komt met het titanium race-uitlaatsysteem. Buiten de primeurs van Ducati en het feit dat deze motor waarschijnlijk nog in waarde zal stijgen doet het oog natuurlijk ook wat. Al deze zaken samen zorgen ervoor dat de Desmosedici op mijn verlanglijstje staat. Helaas heb ik geen 65.000 euro in een oude sok liggen, want dat is de vraagprijs van deze dealer onderhouden machine. En voor dat bedrag heeft de vorige eigenaar deze motor 12 jaar geleden ook bij dezelfde Ducati dealer, Ducati Zaltbommel, aangekocht (exclusief BTW). Als de vorige eigenaar hem niet had bereden was de Desmo bijna het dubbele waard. Maar juist het feit dat iemand ervoor kiest hem wel te gebruiken waarvoor hij gemaakt is maakt het extra mooi.

De oudste motor op mijn verlanglijstje: Honda CBR900RR (’92)

Wie oerblade hoort -en natuurlijk iets geeft om motoren- weet dat die benaming bij de SC28 hoort. De eerste CBR met zijn ronde koplampen en de gatenkaas in zijn kuipwerk. Dat is de Fireblade die op mijn wenslijstje staat. Jullie zullen nu al wel in de ‘gaten’ hebben dat ik gevoelig ben voor primeurs. Met de oerblade was Honda de eerste die een motor bouwde met de bouw en het gewicht van een 600cc maar met het vermogen van een 1000. Hiervoor werden het frame en blok tegelijkertijd ontwikkeld. Resultaat: een motorfiets die snel vooruit gaat en ook nog eens soepel stuurt. Het compacte 893cc blok is goed voor 123 pk.

De bijzondere gaten in het kuipwerk zijn niet ontstaan omdat een Japanner is uitgeschoten met zijn Makita. De 138 gaatjes moeten de luchtweerstand verbeteren tijdens het veranderen van koers. Een originele Fireblade is lastig te vinden om twee redenen. De 16 inch voorvelg bleek niet ideaal en er is een stuk minder bandenkeuze in deze maat. Vaak is deze velg vervangen door een 17 inch velg van een VFR. De originele demper zonder lasnaden is vaak ook voor een iets fraaier exemplaar vervangen. Toch ben ik van mening dat je een oerblade in originele staat moet houden. Want ook dit is een collectorsitem aan het worden. En als ik er dan een in de garage mag zetten zal het er een zijn met de kleurstelling die wat mij betreft het beste bij zijn tijd past: de Tricolore en dan ook echt uit 1992. Mochten iemand 5.890 euro willen doneren om deze motor van mijn verlanglijstje af te strepen hoor ik het dus graag.

De Yamaha YZF-R1

Als ik een redelijk recente motor zou mogen uitzoeken dan weet ik al welke het wordt. Ik heb de R1 nooit echt een speciale motor gevonden. Niet lelijk maar ook niet echt een motor die mijn aandacht trok. Sinds 2015 is daar verandering in gekomen want wat heeft Yamaha een mooi design weg weten te zetten. In het artikel over lelijke motorfietsen leek aerodynamica het design te verpesten. Maar Yamaha bewijst het tegendeel. Het mooiste van de laatste generatie van de R1 vind ik namelijk de achterkant. Die is volgens Yamaha gemaakt om de luchtweerstand te verminderen.

Natuurlijk vind ik het crossplane blok met 200 pk wat Yamaha voor deze generatie heeft ontworpen ook heel interessant. En zeker is de geavanceerde elektronica zoals slide control, launch control en de quickshifter ontzettend gaaf. Maar ik kan het niet ontkennen dat ik deze motor in de kleurstelling ‘Matt Silver / Race Blue’ vooral heel mooi vind. De vier titanium uitlaatbochten zijn perfect maar alles daar achter is een doorn in het oog. Kom maar op met die blèrpijp van Sloveense makelarij. Dit gebruikte exemplaar zou ik voor 15.000 euro van mijn motoren verlanglijstje kunnen afstrepen.

MV Agusta Brutale

Het oog wil ook en dat is precies de reden dat MV Agusta met de Brutale ook in mijn lijstje staat. Alle Brutales vanaf 2012 zijn in mijn ogen geslaagd. Laten we dit keer eens even kijken naar alle versies. Want heel eerlijk, een Brutale zal ik ooit een keer aanschaffen omdat ik hem eens gehad wil hebben. Hoewel ik de blauwe Pirelli versie ontzettend gaaf vind zal ik waarschijnlijk nooit een ‘special edition’ van de Brutale kopen. Het voelt een beetje als een speciale uitvoering van de Fiat 500, wéér een ‘special’. Ondanks dat ze wel altijd heel gaaf zijn.

Struikelend over de vele uitvoeringen van de Brutale, viel mijn oog op deze ‘budgetfiets’. Want die stempel kreeg de Brutale F3 675 toen hij op de markt kwam. Een 108,5 pk driecilinder en geen ABS. De versie na 2014 heeft dat overigens wel, net als een quickshifter. Dit voorbeeld is natuurlijk een momentopname maar deze 675 heeft écht een unieke kleurstelling en de enkelzijdige achterbrug samen met het achterwiel van dit model doen mij smelten. Net als het gunstige prijskaartje van 7.499 euro. Goed excuus: daar kun je geen Lamborghini Huracan Performante in dezelfde kleurstelling voor kopen.

De motor bovenaan mijn verlanglijstje: Panigale 1299 Anniversario

Ik zou liegen als ik zou zeggen dat dit niet mijn grootste wens is. In mijn ogen is een Panigale de mooiste motorfiets ooit gemaakt. De motor die bovenaan op mijn motoren verlanglijstje hoort te staan prijkt aan de muur in de woonkamer tot het moment daar is. Maar mocht Gaston Starreveld ooit mijn voordeur bereiken zal het een lastige zoektocht worden. Er zijn namelijk maar 500 stuks gebouwd ter ere van Ducati’s negentigste verjaardag. De Anniversario heeft dezelfde opties als een 1299S zoals Brembo M50 klauwen, electronische Öhlins en de driespaaks wielen.

De kleurencombinatie -wederom tricolore- rood, wit zwart samen met de gouden wielen in combinatie met heel veel carbon én de standaard Akrapovič onder een tweecilinder maken het voor mij de ultieme droomfiets. De nieuwprijs bedroeg bijna 30.000 euro en ze zijn redelijk zeldzaam. Helaas moet ik voor nu tot de conclusie komen dat een 1:4 van Pocher beter binnen budget past.

Ik ben erg benieuwd welke motoren er op jullie verlanglijstje staan en vooral waarom.

Fotocredit Desmosedici: Ducati Zaltbommel