Waarom Tesla’s mogelijk een betere toeter krijgen

Onlangs werd bekend dat Tesla haar fabriek een Fremont wil belenen om meer geld aan trekken dat opgerookt kan worden, maar ondertussen gaat Elon’s expansiedrift gewoon door. Deze vlucht naar voren is eigenlijk vanaf het begin het handelsmodel van Tesla geweest. Hé, als het werkt voor Amazon…

Tesla wil al een tijdje meer fabrieken bouwen, onder andere in China. Het merk heeft er moeite mee de Chinese markt ten volle te benutten, daar het haar auto’s moet exporteren naar de volksrepubliek. Dat is duur voor Chinese Tesla-kopers. Het plan stokte echter omdat Tesla liever geen joint venture aan wilde gaan met een Chinese fabrikant, wat in China door de overheid wordt afgedwongen. Inmiddels staat deze regulering op losse schroeven, dus wellicht komt het er alsnog van. In de tussentijd gaat Tesla naar verluidt vast auto’s bouwen in Europa en wel in Turkije, zo bericht het Griekse newsauto.

Dat de Griekse media hierover bericht is logisch: Griekenland was namelijk ook in de running om de nieuwe fabriek binnen te angelen. De Turkse frenemies van de Grieken trekken echter aan het langste eind. Een en ander heeft mogelijk te maken met het bezoek dat Elon onlangs bracht aan de Turkse leider Recep Tayyip Erdogan. Tesla hoopt met de productie in Turkije beter de markten in Zuid-Europa en het Midden-Oosten te kunnen bedienen. Over geruchten dat Tesla naar Nederland kijkt als een mogelijke locatie om elektrogebakjes in elkaar te schroeven, hebben we al enige tijd niks meer gehoord. Misschien moet Mark Rutte even een belletje plegen naar de Muskias.

Dank Ari voor de tip!